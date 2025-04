Staffelfinale: Das passiert heute bei "Die Rosenheim-Cops"

Am 1. April wird das spannende Staffelfinale der 24. Staffel von Die Rosenheim-Cops endlich im ZDF ausgestrahlt. In der Episode mit dem Titel "Hansens neuer Bruder" ermitteln die Polizisten Sven Hansen und Kilian Kaya in einem rätselhaften Mordfall: Der Motorradfahrer Roman Wallner stirbt auf einer abgelegenen Straße, als er durch einen abgesägten Ast zu Fall kommt. Zunächst sieht alles nach einem Unfall aus, doch die Ermittlungen offenbaren bald, dass hier ein Verbrechen vorliegt. Zahlreiche Verdächtige und persönliche Verstrickungen machen den Fall zu einer besonderen Herausforderung für die Ermittler.

Im Fokus stehen dabei insbesondere Theresa Lutzenberger, die Schwester des Opfers, und ihr Mann Joseph, die in der Nähe des Tatorts einen Bauernhof betreiben. Ob sie etwas mit dem Mord zu tun haben könnten, ist unklar, denn auch Sabrina, die Ehefrau des Getöteten, gerät unter Verdacht. Roman wollte sich von ihr scheiden lassen – ein mögliches Motiv? Doch auch ein Nachbarschaftsstreit zwischen Joseph Lutzenberger und Florian Brutscher wirft Fragen auf. Parallel zur Mordermittlung erhält Pensionswirtin Mathilde Aichner einen mysteriösen Anruf: Ein Mann gibt sich als der Bruder von Kommissar Hansen aus und bittet um finanzielle Hilfe, nachdem ihm angeblich in Spanien alles gestohlen wurde.

Die Fans der Serie mussten zuletzt Verwirrungen rund um das Finale der Staffel hinnehmen. Ursprünglich wurde die letzte Episode für den 25. März angekündigt, tatsächlich wird sie jedoch erst am heutigen 1. April gezeigt. Kommunikationspannen bei der Produktionsfirma Bavaria Fiction und ihrem PR-Team sorgten für falsche Informationen in sozialen Netzwerken wie Instagram. Nach der Ausstrahlung des Staffelfinales müssen die Fans der Serie dann auch nicht lange auf dem Trockenen sitzen, wie der Sender bereits bestätigte. Die Dreharbeiten zur 25. Staffel sollen nämlich noch in diesem Frühjahr beginnen.

ZDF/Linda Gschwentner Kommissar Hansen und Wirtin Mathilde Aichner, "Die Rosenheim-Cops"

ZDF/Linda Gschwentner Der "Die Rosenheim-Cops"-Cast

