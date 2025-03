Dank Spendenaktion: Heinz Hoenig bekommt Treppensteigerstuhl

Heinz Hoenig (73) hat nach einem langen Krankenhausaufenthalt und Monaten zu Hause endlich ein Stück Lebensqualität zurückerlangt. Der Schauspieler, der wegen gesundheitlicher Probleme intensivmedizinisch behandelt werden musste, kämpft sich derzeit ins Leben zurück. Seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (39), die ihn liebevoll pflegt, berichtete nun freudig, dass ein spezieller Treppensteiger-Rollstuhl angeschafft werden konnte – finanziert durch Spendenaktionen von Freunden und Fans. Diese Unterstützung ermöglicht es dem ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmer, erstmals seit Monaten wieder seine Wohnung im dritten Stock zu verlassen.

Die Spendenaktion "Ein Herz für Heinz Hoenig" war maßgeblich an diesem Erfolg beteiligt. Für 25 Euro konnten Unterstützer ein Kleeblatt mit ihren Initialen erwerben, wovon 20 Euro direkt Heinz und seiner Familie zugutekamen. Mit den Einnahmen wurde der Treppensteiger-Rollstuhl gekauft, der die Bewältigung der 40 Stufen im Treppenhaus erheblich erleichtert. Annika teilte die Freude über diese Neuigkeit in einer Instagram-Story mit den Worten: "Dank eurer großen, großen Unterstützung habt ihr etwas möglich gemacht, wonach sich der Heinz lange gesehnt hat – nämlich Freiheit." Gemeinsam probierten Heinz und Annika das neue Hilfsmittel direkt aus und machten einen ersten Spaziergang an der frischen Luft, ein Moment, der ihnen viel bedeutet.

Trotz der gesundheitlichen Rückschläge schmieden Heinz und Annika eifrig Zukunftspläne. Vor rund einer Woche verriet die 39-Jährige im Netz, dass sie von einer gemeinsamen Reise träumen. "Heinz und ich sind schon fleißig", freute sie sich und plauderte aus, dass das Ziel etwa sechs bis sieben Stunden Autofahrt von ihrem Zuhause in Blankenburg entfernt liegt. Annika und Heinz heirateten 2019 und haben gemeinsam zwei Söhne, die 2020 und 2022 zur Welt kamen.

Anzeige Anzeige

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig mit ihren Kindern

Anzeige Anzeige

Anzeige