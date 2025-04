"Are You The One?"-Joshi nennt Sinan den "Otto der Staffel"

Bei Are You The One? legt Moderatorin Sophia Thomalla (35) mal wieder Feuer. In der Matching Night konfrontiert sie Joshi – der Student hatte zuvor heimlich gesagt, sein Mitstreiter Sinan sei "der Otto der Staffel". Joshi begründet seine fiese Aussage: "Weil er einfach bei jedem unten durch ist. Alle lachen über den." Sinan hört davon zum ersten Mal und ist sichtlich geknickt. Seine Mitstreiterin Anna grätscht jedoch dazwischen und ergreift Partei für ihn: "Das ist echt übertrieben." Selbst Sophia gibt zu, dass Joshis Aussage sehr hart sei.

Sinan bleibt vor der Gruppe zunächst locker – immerhin musste er sich in der aktuellen Staffel schon so manchen Vorwurf gefallen lassen. "Ich hab schon so viel abbekommen, das prallt einfach ab", winkt er betont cool ab. Wer ein Problem mit ihm habe, der könne gerne das direkte Gespräch suchen. Im Einzelinterview kurz darauf wirkt der Berliner dann doch traurig. Dieses Mal habe ihn die Stichelei seines Co-Stars doch tiefer getroffen, gesteht er: "Gerade, weil es von einer Person kommt, wo es mich enttäuscht hat."

Auch Kandidat Enes rückt im Einzelinterview die Aussage von Joshi gerade. "Bei allen unten durch ist er nicht. Er ist auch nicht bei mir unten durch, aber ich glaube, er drückt sich einfach unfassbar sche*ße aus in manchen Situationen", schildert er. Zuvor war Sinan bereits bei seinen Co-Stars Joanna und Selina angeeckt – der 30-Jährige bezeichnete Joanna nämlich als leicht zu haben, da sie in der Show mit verschiedenen Typen herumgeknutscht hatte.

Instagram / joshua.gyamfii Joshi Josh, Kandidat bei "Are You The One?"

Instagram / sinansmile_ Sinan, "Are You The One?"-Kandidat

