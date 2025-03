Nase endgültig voll: Levin beendet AYTO-Romanze mit Camelia

Are You The One?-Kandidat Levin zieht Konsequenzen. Seit Beginn der diesjährigen Staffel flirtet der Physiotherapeut aus Karlsruhe heftig mit Camelia – jedoch möchte er sich nicht festlegen und auch die anderen Ladys kennenlernen. Ein No-Go für die Influencerin aus München, denn sie wünscht sich Levins volle Aufmerksamkeit. Ihre unterschiedlichen Erwartungshaltungen machten es den Turteltauben immer wieder schwer. In der aktuellen Folge zieht Levin plötzlich einen Schlussstrich: Im Gespräch unter vier Augen beendet er die Romanze mit Camelia. "Ich werde jetzt einfach mein eigenes Ding machen, so wie ich Bock drauf habe", macht er deutlich. Camelia wirkt geknickt, nimmt seine Entscheidung jedoch an: "Ich verstehe das nicht, aber ich akzeptiere es selbstverständlich."

Nach ihrem klärenden Gespräch suchen die beiden Kontakt mit den anderen Singles. Camelia überlegt, ob Josh nicht vielleicht der Richtige für sie sein könnte und tanzt auf der Party wiederum mit Dion. Levin genießt seine Ungebundenheit und knutscht mit Sophia, Joanna und Tori. "Tori kann gut küssen. Gefällt mir. Ich bin angekommen", grinst der 25-Jährige. Bei der Matching Night ist dann aber wieder alles wie immer – Camelia und Levin sitzen zusammen. "Ich denke von Anfang an, dass Levin mein Perfect Match ist und ich wähle ihn auch, weil sich da nichts verändert hat", erklärt die 29-Jährige.

Ob die beiden wirklich ein Perfect Match sind, werden sie so schnell nicht herausfinden. Camelia und Levin standen nämlich bereits in der Matchbox, Dino verkaufte die wichtige Erkenntnis jedoch für 30.000 Euro an Moderatorin Sophia Thomalla (35). Trotz der verkauften Matchbox steht es um die Gewinnchancen des Casts nicht schlecht: Zur Halbzeit der Staffel haben die Kandidaten schon das zweite Perfect Match gefunden.

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Levin "Are You The One"-Kandidat Staffel 6

Anzeige Anzeige

RTL Camelia Minicuta, "Are You The One?"-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige