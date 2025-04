Erster Geburtstag für Coupleontour-Ina ohne ihre Mutter (†)

Für Ina (29) von Coupleontour ist heute ein schwerer Tag: Es ist ihr erster Geburtstag, den sie ohne ihre geliebte Mutter verbringen muss. In einer aktuellen Instagram-Story gewährt die Influencerin einen tiefen Blick in ihre Gefühlswelt und verrät, dass ihr aufgrund des Todes ihrer Mama so gar nicht nach Feiern zumute ist. "Es fühlt sich nicht richtig an, Geburtstag zu feiern und mir ist gerade nicht danach", erklärt Ina.

Auf ihrem Social-Media-Kanal veröffentlicht die 29-Jährige zudem einen privaten Chatverlauf mit ihrer Mutter, der genau ein Jahr zurückliegt. Zu sehen ist, wie sie Ina auf besonders liebevolle Weise zum Ehrentag gratuliert. "Die Nachricht ist von Mama vom vergangenen Jahr. Das mag vielleicht komisch rüberkommen, aber da ich Mama immer im Herzen habe, fühlt sich die Nachricht gut an...", verrät Ina und fügt hinzu: "Ich vermisse Mama unbeschreiblich und kann mir nicht vorstellen, dass die Geburtstage jetzt so sind. Sie wollte immer, dass ich einen schönen Tag habe." In Zukunft wolle sie genau deswegen versuchen, ihren Geburtstag als einen "guten Tag" zu sehen.

Im März 2024 ging die Bloggerin mit der Krebsdiagnose ihrer geliebten Mutter an die Öffentlichkeit. Im Dezember desselben Jahres gab Ina dann bekannt, dass sie Lungenkrebs im Endstadium habe. Im vergangenen Monat verkündete sie schließlich die traurige Nachricht, dass ihre Mutter an den Folgen ihrer Erkrankung gestorben ist. "Ich liebe dich von ganzem Herzen und werde immer zu dir hochschauen. Ich kann mir nicht vorstellen, nie wieder deine Stimme zu hören oder deinen Namen auf dem Handy zu sehen, wenn du anrufst. Du bist jetzt einfach weg", schrieb Ina voller Trauer auf Instagram.

Instagram / inaontour Inaontour mit ihrer Mama

Instagram / inaontourx Ina von Coupleontour im Juni 2023