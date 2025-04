Fans schlagen Nachfolgerin für "Rosenheim-Cops"-Marisa vor

In der Erfolgsserie "Die Rosenheim-Cops" steht eine Veränderung bevor: Marisa Burger (51), die seit 2002 die Rolle der Miriam Stockl verkörpert, verlässt die beliebte TV-Reihe nach den Dreharbeiten der 25. Staffel. Fans zeigen sich fassungslos über diese Nachricht – und sehen allem Anschein nach nur wenige Möglichkeiten, wie der ZDF-Hit trotzdem noch spannend bleiben könnte. So schlagen sie beispielsweise vor, Diana Staehly (47) zurückzuholen, die bis 2016 ein Teil der Sendung war. "Oh, wie schade, dann müsst ihr aber Frau Ortmann zurückholen, sonst wird es ganz fade", betont ein Nutzer auf Instagram, dem ein weiterer zustimmt: "Die Idee hat was. Vor allem in Kombination mit Herrn Hansen. Fragt sich nur, ob Diana Staehly auch wollen würde."

Eine Sache scheint demnach festzustehen: Es muss etwas passieren, damit die Zuschauer nach dem Exit der 51-Jährigen weiterhin Freude an der Fernsehserie haben. Eine weitere Idee lautet, dass Sarah Thonig (33), die seit 2015 die Empfangsdame Christin Lange spielt, Frau Stockl ersetzt. "Vielleicht könnte die Frau Lange in der 25. Staffel eine Umschulung machen und danach die neue Sekretärin werden?", schwebt einem User vor. Am liebsten wäre es den Fans aber, wenn Marisa ihnen weiterhin erhalten bleibt. "Liebe Frau Burger, bitte überlegen Sie sich das und bleiben Sie dieser Rolle treu. Es ist so, dass Sie eh nicht mehr als eine andere Person als die grandiose Stockl wahrgenommen werden können", findet ein Nutzer.

Die Nachricht über den Ausstieg der Schauspielerin erreichte die Öffentlichkeit vor wenigen Tagen. "Marisa Burger alias Miriam Stockl wird nach den Dreharbeiten zur 25. Staffel die Serie verlassen. Nach so vielen Jahren als fester Bestandteil der Rosenheim-Cops sagen wir schon jetzt: Danke für alles, liebe Marisa!", hieß es in dem Social-Media-Beitrag. Zuschauer können sich die Sendung ohne sie allerdings nicht vorstellen. "Dann beendet bitte die Serie. Denn ohne Stockl fehlt was. Ersatz für sie gibt es nicht", stellte ein Fan klar.

Instagram / diana.staehly Diana Staehly, Schauspielerin

ZDF / Bojan Ritan Marisa Burger, Ursula Maria Burkhart und Sarah Thonig bei "Die Rosenheim-Cops"

