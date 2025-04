"Top Gun" und Co.: Das waren Val Kilmers größte Filmrollen

Am 1. April 2025 verstarb Val Kilmer im Alter von 65 Jahren. Der frühe Tod des Schauspielers berührt seine Fans weltweit. Bekannt wurde er vor allem durch seine Rolle im Kultfilm Top Gun aus dem Jahr 1986. Als Admiral Tom "Iceman" Kazansky machte er Maverick, gespielt von Tom Cruise (62), darin das Leben schwer. Doch auch im echten Leben sahen sich die zwei Hollywoodstars zu dieser Zeit als Rivalen. In der 2021 veröffentlichten Dokumentation "Val" erklärte er: "Ich wollte die Rivalität zwischen Toms Figur und meiner auch abseits der Leinwand ausleben." Allerdings ging es ihm nur darum, den Konflikt im Film besser darstellen zu können. "In Wirklichkeit habe ich Tom immer als Freund betrachtet und wir haben uns immer gegenseitig unterstützt", machte der US-Amerikaner deutlich.

Vals Karriere umfasste jedoch weitaus mehr als "Top Gun": Er spielte unter anderem in Filmen wie "The Doors", in dem er die Rocklegende Jim Morrison (✝27) verkörperte, sowie in "Heat", wo er als Mitglied einer kriminellen Crew brillierte. Auch als Batman spielte er in Joel Schumachers "Batman Forever" mit und erlangte damit weitere internationale Bekanntheit. Seit dem Beginn des 21. Jahrhunderts wurde es jedoch ruhiger um den einstigen Filmstar. Neben der Schauspielerei schrieb er zu dieser Zeit auch Gedichte und hatte eine Rolle in einem Musikvideo von Tenacious D.

Im Jahr 2022 kehrte der damals 62-Jährige als "Iceman" in der Fortsetzung "Top Gun: Maverick" auf die Kinoleinwand zurück. In Anlehnung an seine eigene Diagnose litt der Admiral in dem Streifen an Kehlkopfkrebs. In einem Interview mit der Los Angeles Times beschrieb der Familienvater den Dreh als "sehr persönlich und bewegend". "Wir haben viel darüber geredet, was das Beste für die Geschichte ist. Und ich denke, sie haben es am Ende richtig gemacht", berichtete Val.

Anzeige Anzeige

Getty Images Val Kilmer, Filmstar

Anzeige Anzeige

Getty Images Val Kilmer, Hollywoodstar

Anzeige Anzeige