Hollywood erobert: Pedro Pascal feiert seinen 50. Geburtstag

Happy Birthday, Pedro Pascal! Der chilenisch-US-amerikanische Schauspieler hat heute einen Grund zum Feiern: Er wird 50 Jahre alt! Mit 18 Jahren zog der heutige Hollywoodstar nach New York und begann dort ein Schauspielstudium. Nachdem er sich einige Jahre lang mit einer Reihe von eher unbekannten Fernsehserien über Wasser gehalten hatte, landete er im Jahr 2014 einen Volltreffer. Er ergatterte die Rolle des dornischen Prinzen Oberyn Martell in der Grammy-ausgezeichneten Serie Game of Thrones und wurde damit weltberühmt.

Danach ging es für Pedro (50) steil bergauf. In der TV-Show The Mentalist spielte er den FBI-Agenten Marcus Pike und in der Netflix-Serie Narcos übernahm er eine der Hauptrollen: Als DEA-Agent Javier Peña machte er Jagd auf den Drogenboss Pablo Escobar. Seit 2023 ist er außerdem in der HBO-Serie "The Last of Us" als Joel Miller zu sehen. Doch offenbar bekommen die Fans einfach nicht genug von ihm: Auch für den Kinohit "Gladiator II" wurde Pedro rekrutiert. An der Seite von Paul Mescal (29) spielte er die Rolle des Generals Marcus Acacius.

Karrieretechnisch läuft es für Pedro ganz fantastisch. Privat ist über den Schauspieler hingegen wenig bekannt. Seine letzte offizielle Beziehung führte er im Jahr 2014 zu seiner "Game of Thrones"-Kollegin Lena Headey (51). Sie trennten sich jedoch wenig später und Pedros Privatleben blieb unter Verschluss. Kürzlich machten dann jedoch pikante Gerüchte die Runde: Der 50-Jährige wurde gemeinsam mit niemand Geringerem als der Hollywood-Bekanntheit Jennifer Aniston (56) beim Verlassen einer Bar gesehen. "Wir sind Freunde und waren mit gemeinsamen Freunden essen", stellte Pedro jedoch bereits vor wenigen Tagen gegenüber E! Online klar.

Anzeige Anzeige

Getty Images Der "Game of Thrones"-Cast im Juli 2014

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston, Juni 2024

Anzeige Anzeige