Laura Maria Rypa sendet heiße Bikini-Grüße aus Dubai

Laura Maria Rypa (29) lässt ihre Follower an ihrem traumhaften Urlaub in Dubai teilhaben und postete auf Instagram jetzt ein heißes Foto von sich im Bikini. Strahlend sitzt die Influencerin auf einer Sonnenliege vor einem Pool in einer traumhaften Kulisse. Ihr roter Bikini mit goldenen Details, der ihren Körper perfekt in Szene setzt, sorgt besonders in den Kommentaren für Begeisterung.

Ihre Fans und Freunde überhäufen sie mit Komplimenten. "Hottie", schreibt Gerda Lewis (32), während Romina Palm (25) mit einem "Wow" ihre Bewunderung ausdrückt. Lauras Verlobter, Pietro Lombardi (32), kommentiert humorvoll: "Du bist heißer als Lava. Babygirl." Laura selbst betitelt ihren Beitrag mit den Worten: "Dubai Vibes only."

Dass Laura und Pietro aktuell Zeit mit ihren gemeinsamen Kindern Amelio und Leano in Dubai verbringen, hatten die beiden bereits vor einigen Tagen in den sozialen Medien berichtet. Für die junge Familie ist es das erste Abenteuer zu viert – ein Ereignis, das besonders für Laura einen emotionalen Wert hat. Neben glamourösen Momenten dürfen die zwei Kinder bei diesem Urlaub besonders viel erleben. Das Paar zeigte sich bereits auf Kinderspielplätzen und bei weiteren gemeinsamen Aktivitäten.

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / /lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Kindern, März 2025

Anzeige Anzeige