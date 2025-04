"Schlau aber blond"-Tour: Shirin Davids extreme Vorbereitung

Shirin David (29), Deutschlands erfolgreichste Rapperin, hat jetzt ihre lang ersehnte "Schlau aber blond"-Tour in der Lanxess Arena in Köln gestartet. Vor 13.000 begeisterten Fans performte die Rapperin eine beeindruckende Show, die von intensiver Vorbereitung geprägt war. Über ein Jahr arbeitete sie an den Choreografien, Performances und ihrer Fitness. Neben einem Personal Trainer holte sie sich auch Unterstützung von Pamela Reif (28), Deutschlands bekanntester Fitness-Influencerin, und hielt sich mit ihren Workouts auch zu Hause vor dem Bildschirm fit. Zusätzlich blieb die Rapperin bei ihrer Ernährung streng und setzte auf disziplinierte Mahlzeiten und Pfefferminztee vor den Shows.

Die Vorbereitung für die Tour war alles andere als ein Spaziergang. Laut Shirin war besonders das Tanztraining eine echte Herausforderung: "Wir tanzen zwischen sieben und acht Stunden am Tag", verriet sie gegenüber der Bild. Sechs Wochen vor Tourbeginn arbeitete sie täglich mit ihrer Tanz-Crew, davor hatte sie zwei Wochen Einzeltraining absolviert. Ihre Choreografin Fatoumata Camara unterstützte sie dabei, die anspruchsvollen Schritte bis ins Detail zu perfektionieren. Diese Hingabe zahlte sich aus: Bereits die Festivalsaison im Sommer und Auftritte wie beim Bambi oder an Silvester in Berlin mit Rapper Ski Aggu (27) waren für sie Meilensteine auf dem Weg zur Tour. Kein Detail wurde dem Zufall überlassen, denn Shirin wollte das Publikum mit ihrer Performance komplett überzeugen.

Abseits des Rampenlichts zeigt sich Shirin, die durch YouTube bekannt wurde, überraschend bodenständig. Sie teilt mit ihren Fans nicht nur die glanzvollen Momente, sondern auch die Realität dahinter – auf Instagram und jetzt sogar auf Netflix. Der Streaming-Dienst begleitet sie hautnah bei der Tourvorbereitung. "Netflix folgt uns auf Schritt und Tritt, und es macht großen Spaß, sie dabei zu haben – die bekommen auch die hitzigen und stressigen Situationen mit", erzählt sie der Bild. Trotz des Mega-Hypes um ihre Tour bleibt sie sich treu: Disziplin, harte Arbeit und ein bisschen Pfefferminztee – diese Mischung scheint für Shirin der Schlüssel zum Erfolg zu sein.

Shirin David, Sängerin

Shirin David, Sängerin

