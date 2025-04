Sydney Sweeney strahlt auf Red-Carpet nach Hochzeitsfiasko

Sydney Sweeney (27) hat sich jetzt erstmals öffentlich gezeigt, nachdem sie ihre Hochzeitspläne mit dem Filmproduzenten Jonathan Davino abgesagt hat. Die Schauspielerin, bekannt aus der Erfolgsserie Euphoria, erschien am Dienstag strahlend auf der CinemaCon in Las Vegas. In einem trägerlosen, cremefarbenen Kleid mit Korsagen-Oberteil präsentierte sich die Schauspielerin auf dem roten Teppich. Dabei ließ sich Sydney mit Amanda Seyfried (39) und Brandon Sklenar (34) ablichten – ein Vorgeschmack auf ihren gemeinsamen Psychothriller "The Housemaid", wie DailyMail berichtet.

Die Schauspielerin und der Filmproduzent Jonathan Davino hatten sich 2018 kennengelernt und bis zuletzt ihre Liebe vor der Öffentlichkeit weitestgehend privat gehalten. Im Februar 2022 gab das Paar dann seine Verlobung bekannt, mittlerweile sind die beiden jedoch getrennt. Eine Quelle teilte dem People Magazine mit, dass ihre Beziehung "schon lange holprig" gewesen sei. Trotz der schwierigen Umstände zeigt sich Sydney nun in der Öffentlichkeit und findet allmählich wieder in ihren Alltag zurück.

Für Sydney scheint dieser öffentliche Auftritt ein wichtiger Schritt nach vorn zu sein. Privat gibt sie sich eher zurückhaltend und hat sich in der Vergangenheit darauf konzentriert, persönliche und berufliche Angelegenheiten strikt zu trennen. Dennoch scheint sie sehr auf die Unterstützung ihres Freundeskreises und ihrer Familie zu bauen. Sydney, die aus Idaho stammt und jahrelang für ihren Durchbruch in Hollywood gekämpft hat, bleibt mit ihrer Stärke ein Beispiel dafür, wie man sich nach einem Rückschlag neu aufstellt. Fans und Kollegen zeigten sich beeindruckt von ihrem glamourösen Auftritt und sind sicher gespannt, wie es nun für sie weitergeht.

Aissaoui Nacer / MEGA Jonathan Davino und Sydney Sweeney, Juli 2023

Getty Images Sydney Sweeney im Colosseum at Caesars Palace im April 2025 in Las Vegas, Nevada

