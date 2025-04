Bürgermeister bestätigt Vorbereitungen für Bezos-Hochzeit

Jeff Bezos (61), der milliardenschwere Unternehmer und Gründer von Amazon, will bereits in wenigen Wochen mit seiner Verlobten Lauren Sánchez (55) in Venedig den Bund fürs Leben schließen. Dies bestätigte jetzt der Bürgermeister der Lagunenstadt, Luigi Brugnaro, wie Kurier berichtet. Die Hochzeit soll vom 24. bis zum 26. Juni stattfinden, wobei für das Fest insgesamt "nur 200 Gäste" geladen seien, so der Ortsvorsteher. Obwohl bisher weder Jeff noch Lauren den Termin offiziell kommentierten, warten inzwischen viele Fans gespannt auf das exklusive Event.

Laut Bürgermeister Luigi sei die Stadt bestens vorbereitet, um Feierlichkeiten dieser Größenordnung auszurichten. "Wer Venedig liebt, wird immer willkommen sein", erklärte er – offenbar um der potenziell negativen Stimmung anderer Urlauber vorzubeugen, die befürchten, das einzigartige Flair der Stadt könnte durch das Event beeinträchtigt werden. Er betonte, die Stadtverwaltung arbeite eng mit den Organisatoren zusammen, um sicherzustellen, dass die Feierlichkeiten im Einklang mit der Einzigartigkeit der Gondelmetropole verlaufen. Mit einigem Stolz verwies Luigi zudem darauf, dass Venedig in der Vergangenheit bereits zahlreiche internationale Großereignisse erfolgreich beherbergen konnte.

Für Jeff und seine künftige Ehefrau Lauren markiert die Hochzeit den Beginn eines neuen Kapitels. Der 61-Jährige, der nach seiner Scheidung von MacKenzie Scott im Jahr 2019 offiziell mit Lauren zusammenkam, zeigt sich oft verliebt und glücklich an der Seite der ehemaligen Journalistin. In Interviews betonte er wiederholt, wie wichtig ihm seine Familie und enge Bindungen seien. Dass sich das Paar für das Ja-Wort den märchenhaften Schauplatz Venedig entschieden hat, mag kein Zufall sein: Die romantische Wasserstadt hat bereits Dutzenden Prominenten den perfekten Rahmen für unvergessliche Momente geboten.

Getty Images Jeff Bezos und Lauren Sánchez im August 2022

Getty Images MacKenzie Scott und Jeff Bezos im Mai 2012

