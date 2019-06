Riesiges Promi-Aufgebot bei Barbara Meiers (32) Hochzeit! Ein Jahr lang sind die ehemalige Germany's next Topmodel-Siegerin und ihr Schatz Klemens Hallmann bereits verlobt. Jetzt ist es endlich soweit: Sie geben sich ganz romantisch in einer Kirche in Venedig das Jawort. Zu diesem schönen Anlass sind aber nicht nur die Familien des Brautpaares angereist. Auch etliche Stars nehmen als Gäste an der Zeremonie teil!

Als Barbara in ihrem Traum aus Tüll die Hochzeits-Location erreicht, erwarten sie, wie RTL berichtet, neben ihren Freunden und Verwandten auch Promis wie Schauspieler Heiner Lauterbach (66), Moderatorin Sonya Kraus (45), Model-Kollegin Franziska Knuppe (44), Moderatorin Sylvie Meis und TV-Muskelmann Ralf Möller (60). Außerdem ist auch Barbaras ehemaliger Let's Dance-Rivale Jimi Blue Ochsenknecht (27) in der Kirche mit dabei. Selbst ein Hollywoodstar ist extra für die 32-Jährige nach Italien gekommen: Arnold Schwarzenegger (71) – der Terminator und die Laufsteg-Beauty kennen sich bereits seit einigen Jahren durch gemeinsame Charity-Arbeit.

Die gesamte Hochzeit soll in zartrosa und weiß gehalten sein. Dass Barbara einmal in Venedig heiraten würde, war ihr bereits im Jahr 2007 klar. Damals stand sie dort für einen Film vor der Kamera – und hat sich gleich in die Wasserstadt verliebt.

Instagram / barbarameier Jimi Blue Ochsenknecht und Barbara Meier

Getty Images Arnold Scharzenegger, Schauspieler

AMA / MEGA Barbara Meier in Venedig

