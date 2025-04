Das erste "Temptation Island"-Lagerfeuer hat es in sich

Zum ersten Mal in der siebten Staffel von Temptation Island müssen die Kandidaten und Kandidatinnen beim berühmt-berüchtigten Lagerfeuer antreten. Moderatorin Lola Weippert (29) erwartet sie mit verheißungsvollem Blick – und pikanten Bildern aus der jeweils anderen Villa. "Willkommen zu eurem ersten Lagerfeuer bei 'Temptation Island'", empfängt die Beauty die vergebenen Frauen und die vergebenen Männer – natürlich separat – an der Feuerstelle.

Als Erstes trifft es Raffaela und Jeremy: Während Jeremy dabei zusehen muss, wie seine Freundin ausgerechnet von dem Verführer, den sie in einer anderen Aufnahme als "heiß" bezeichnete, beim Tanzen auf den Arm genommen wird, sieht auch Raffa ihren Freund in Situationen, die es in sich haben. Er küsst den Nacken einer Verführerin, bekommt einen Mund-Shot und einen Lapdance. Außerdem ziehen die Frauen ziemlich über Raffaela her, bezeichnen sie als "manipulativ und toxisch". Worte, die die Beauty nicht an sich heranlässt. Jeremy hingegen macht nach den Aufnahmen seiner Freundin schon einen mitgenommenen Eindruck. Vor allem, dass sie gestand, das Gefühl zu haben, in ihrer Beziehung etwas zu verpassen, trifft ihn hart: "Es ist nicht schön. Ich wusste nicht, dass sie sich so fühlt. Ich bin ein bisschen sprachlos. Ich hoffe, dass sie sich bremsen kann." Die anderen vergebenen Männer sind superschockiert von Raffas Verhalten.

Aber auch die anderen Paare liefern sich gegenseitig ziemlich viel zum Gucken: Saskia sieht, wie ihr Freund Enrico einen Lapdance bekommt und von einer Verführerin schwärmt. "Lara ist tiefgründiger. Sie ist schon eine kleine Temptation für mich", gesteht er sogar. Er hingegen muss dabei zusehen, wie Saskia massiert wird und eng umschlungen mit einem Verführer tanzt. Beide Partner reagieren aber entspannt. "Die Bilder stören mich gar nicht. Ich bin richtig froh, dass sie Spaß hat, tanzt und lacht. Ich bin stolz auf sie", betont Enrico. Nun sind wohl alle Zuschauer gespannt, wie Hillary auf Jamys Verhalten in der Männervilla reagiert: Ihr wird gezeigt, wie der Casanova einer Verführerin ein Kompliment zu ihrem Po macht und einer weiteren zusieht, während sie nackt unter der Dusche steht. Mit Hillarys Reaktion darauf haben aber wohl die Wenigsten gerechnet. "Ich habe Jamy so gesehen, wie er ist. Die Szene in der Dusche war jetzt nicht ohne. Das ist einfach Jamy. [...] Ich vertraue Jamy zu 100 Prozent."

Während alle Teilnehmer, die bereits Bilder gesehen haben, noch relativ ruhig bleiben, geht einem Kandidaten bereits die Düse, bevor er überhaupt an der Reihe ist. Schon früher in der Folge kämpfte Kevin mit seinen Gefühlen. Von seiner Freundin Danka getrennt zu sein, fällt dem 29-Jährigen extrem schwer. "Dieses Gefühl, dass ich Danka in andere Hände gebe, das ist einfach extrem. Ich hätte niemals gedacht, dass das so schwer ist hier. Ich gehe psychisch kaputt", erklärte er. Der DJ hadert bereits mit dem Gedanken, das Experiment abzubrechen.

RTL Raffaela und Jeremy, Kandidaten bei "Temptation Island"

RTL Hillary und Jamy, "Temptation Island"-Paar, Staffel sieben

RTL Kevin und Danka, "Temptation Island"-Teilnehmer, 2025

