Pete Davidson strebt nach ernsteren Rollen als Schauspieler

Pete Davidson (31), bekannt aus der Kultshow Saturday Night Live, startet in eine neue Phase seiner Karriere. Der 31-jährige Comedian verriet gegenüber E! News, dass er sich künftig mehr auf dramatische Rollen konzentrieren möchte. "Ich würde gerne mehr ernste Sachen machen", erklärte Pete bei der Premiere seines neuen Films "Riff Raff" in New York City und fügte hinzu, dass diese Art von Arbeit ihm besonders viel Freude bereite. Der Film, in dem er an der Seite von Stars wie Bill Murray (74), Jennifer Coolidge und Gabrielle Union (52) spielt, war für Pete eine Chance, sich in einem ernsteren Licht zu zeigen.

Zuvor war Pete vor allem für humoristische Rollen bekannt – oft spielte er den witzigen Kumpel oder den liebenswerten Helfer, der den Hauptdarsteller unterstützt. Doch mit "Riff Raff", einem Krimi, geht er einen anderen Weg und übernimmt eine ernstere Rolle. "Die Möglichkeit, eine Waffe zu halten und einen ernsten Charakter zu spielen, war eine Menge Spaß für mich", erklärte Pete weiter. Nach einem Aufenthalt in einer Reha-Einrichtung im Jahr 2023 scheint er nun entschlossener denn je, sich beruflich weiterzuentwickeln und sein Repertoire zu erweitern. Der Film markiert damit eine wichtige Wendung in seiner Schauspielkarriere.

Abseits des Rampenlichts spricht Pete offen über seine persönlichen Kämpfe, darunter seine psychische Gesundheit, die er sowohl in Interviews als auch in seinen Stand-up-Shows thematisiert. Der aus Staten Island stammende Schauspieler und Comedian begann seine Karriere bereits in jungen Jahren und erlebte durch "Saturday Night Live" einen schnellen Aufstieg zum Star. Fans schätzen seine Ehrlichkeit und Selbstironie, die auch sein Privatleben durchziehen. Mit seinem neuen Fokus auf ernsthafte Rollen überrascht und begeistert Pete seine Anhänger gleichermaßen. Seine Entwicklung zeigt, dass hinter der humorvollen Fassade viel mehr steckt, als man auf den ersten Blick vermutet.

Getty Images Pete Davidson am 16. Dezember in New York.

Getty Images Pete Davidson, Comedian

