Shirin Davids neues Album ergattert Platz eins in den Charts

Im Jahr 2024 lieferte Sängerin Shirin David (29) mit ihrem Song "Bauch Beine Po" den Sommerhit des Jahres. Nun legt die YouTube-Bekanntheit nach: Am 14. Februar erschien ihr drittes Studioalbum "Schlau aber blond" mit insgesamt 14 Tracks – und auch diesmal schmelzen die Fanherzen offenbar nur so dahin. Laut GfK Entertainment erobert die Musikerin die offiziellen deutschen Charts und sichert sich mit ihrem neuen Album den ersten Platz. Damit überholt sie das Album "Golden Years" der Band Tocotronic, das nun an zweiter Stelle der Charts steht.

Auf ihrer offiziellen Webseite beschreibt die Musikerin ihr neues Werk selbst als "ironischer, lustiger und ein bisschen kommerzieller und leichter" als ihre vorherigen Stücke. Als Star-Features für ihr Album holte sich Shirin unter anderem den Rapper Ski Aggu (27) an Bord. Das ungewöhnliche Duo hat einen gemeinsamen Song namens "Atzen & Barbies", den beide erstmals an Silvester 2024 am Brandenburger Tor in Berlin performten. Auch mit Nachwuchskünstlern wie Sampagne arbeitete Shirin für ihr Album zusammen. Gemeinsam veröffentlichten sie den Song "It Girl".

Niemand Geringeres als Thomas Gottschalk (74) diente als Inspiration für Shirins Albumnamen "Schlau aber blond". Im November 2023 war die 29-Jährige zu Gast in der TV-Show Wetten, dass..?, die damals von Thomas moderiert wurde. Dort sorgte ein verbaler Schlagabtausch zwischen Shirin und dem Entertainer für viel Aufmerksamkeit. Als der 74-Jährige anmerkte, dass man Shirin die Feministin nicht ansehen würde, konterte die Musikerin schlagfertig, dass Feministinnen durchaus attraktiv, klug und eloquent zugleich sein können. Dieser Moment war so prägend für Shirin, dass sie ihn als Inspiration für den Titel ihres neuen Albums nutzte. Sie erklärte in einem YouTube-Video: "Warum das nicht umdrehen und daraus einen Vorteil ziehen?"

Getty Images Rapper Ski Aggu beim Hurricane Festival 2024 in Scheeßel

Getty Images Shirin David, Musikerin

