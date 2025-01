Darum geht es im sechsten Teil von "Die Tribute von Panem"

Fans der beliebten Die Tribute von Panem-Reihe dürfen sich freuen: Ein neuer Film mit dem Titel "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" wurde offiziell angekündigt. Im Mittelpunkt steht diesmal die Vorgeschichte von Haymitch Abernathy (Woody Harrelson, 63), der in den vorherigen Filmen als Mentor von Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence, 34) und Peeta Mellark (Josh Hutcherson, 32) bekannt wurde. Der sechste Film basiert, wie schon die anderen Teile, auf einem Buch von Suzanne Collins (62). Das Buch in deutscher Übersetzung erscheint am 18. März 2025. Kinogänger müssen sich bis 19. November 2026 gedulden, wo der Filmstart in den deutschen Kinos erfolgen soll.

Der neue Film spielt 24 Jahre vor den Ereignissen um Katniss. In der dystopischen Welt Panems werden die 50. Hungerspiele als "Jubel-Jubiläum" besonders grausam ausgerichtet. In dieser Ausgabe kämpften erstmals 48 statt 24 Teilnehmer um ihr Überleben. Haymitch wird überraschend ausgelost und von seiner großen Liebe sowie seiner Familie getrennt. Zusammen mit drei weiteren Tributen aus Distrikt 12 tritt er die Reise ins Kapitol an, darunter Maysilee Donner, die Leser bereits aus der Vorlage kennen. Haymitch, der sich selbst maximal geringe Überlebenschancen ausrechnet, überrascht alle mit einem ausgeklügelten Plan, der ihm das Leben rettet – jedoch mit schmerzhaften Konsequenzen für seine Angehörigen. Diese traumatischen Erlebnisse sollen erklären, wie er zu der zynischen und alkoholabhängigen Figur wurde, die die Fans aus der Originalreihe kennen.

Haymitch Abernathy zählt in den bisherigen Filmen zu den Lieblingsfiguren der Fans. Seine sarkastische Art, aber auch seine düstere Vergangenheit und Alkoholabhängigkeit haben ihn zu einem der komplexesten Charaktere der Reihe gemacht. Gerüchte, dass Mike Faist (33) als jugendlicher Haymitch gecastet wird, machen bereits die Runde, doch eine offizielle Bestätigung steht noch aus. Regie führen soll erneut Francis Lawrence (54), der schon vier der bisherigen Panem-Filme inszeniert hat.

"Die Tribute von Panem"-Filmplakat

Getty Images Mike Faist bei der Verleihung der Tony Awards im Jahr 2017

