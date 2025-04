Insider plaudert Details zu Jennifer Lawrences Baby-News aus

Jennifer Lawrence (34) und ihr Mann Cooke Maroney haben im März ihr zweites Kind auf der Welt willkommen geheißen. Wie ein Insider dem Magazin People verrät, habe die Geburt dieses Mal in New York City stattgefunden, während ihr erster Sohn Cy Anfang 2022 in Los Angeles geboren wurde. "Sie ist sehr aufgeregt und fühlt sich großartig", betont die Quelle. Bereits während ihrer Schwangerschaft habe sich die Schauspielerin sehr aktiv gefühlt und die Ankunft ihres Babys als "perfektes Timing" wahrgenommen. Jennifer, die für ihre Diskretion bekannt ist, gebe sich als "lustige Mutter", die gemeinsame Ausflüge mit ihrem dreijährigen Sohn lieben würde, ihre Kinder aber so gut wie möglich aus der Öffentlichkeit heraushalten wolle. Ihr offizieller Sprecher äußerte sich bisher nicht zu den Neuigkeiten.

Die zweite Schwangerschaft bestätigte die Oscar-Gewinnerin im Oktober 2024 in einem Vogue-Interview. Damals verkündete sie die frohe Botschaft, dass sie und ihr Ehemann erneut Eltern werden. Der Die Tribute von Panem-Star und der Kunsthändler Cooke, die seit ihrer Hochzeit im Oktober 2019 zusammenleben, scheinen diese neue Lebensphase sehr zu genießen. Die "Don't Look Up"-Darstellerin macht privat allerdings keinen Hehl daraus, dass die Mutterrolle auch einen großen Einfluss auf ihre Karriere hat. Projekte wählt sie seit der Geburt von Cy deutlich bewusster aus. "Ist es es wert, dafür auch nur einen halben Tag von meinem Kind getrennt zu sein?", erklärte sie im Interview mit Cameron Diaz (52) 2023.

Jennifer war stets ehrlich, wenn es um die Herausforderungen und emotionalen Höhen und Tiefen des Kinderkriegens geht. So gab sie in einem Interview mit People zu, dass sie sich vor der Geburt ihres ersten Kindes Sorgen machte, ob sie überhaupt eine vergleichbare Liebe empfinden könne, wie sie es bis dahin nur bei ihrem Lieblingshaustier erlebt hatte. Doch die Freude, die die Mutterschaft ihr mittlerweile bereite, habe diese Zweifel längst in den Hintergrund gerückt. Fans schätzen die Schauspielerin nicht nur für ihre beeindruckenden Rollen, sondern auch für ihren Humor sowie ihre Authentizität, die sie immer wieder bei persönlichen Themen wie Familie und Mutterschaft zeigt.

Action Press / Backgrid Cooke Maroney und Jennifer Lawrence im Juni 2024

Getty Images Jennifer Lawrence im November 2024

