Ohne Babybauch: Jennifer Lawrence läutet den Frühling ein

Jennifer Lawrence (34) zeigte sich am vergangenen Freitag bestens gelaunt in New York City. Die TV-Bekanntheit winkte ihren Fans während eines Spaziergangs durch die Straßen der Metropole zu, wie neue Schnappschüsse beweisen, die unter anderem Just Jared vorliegen. Gekleidet in eine gelbe Jacke, kombiniert mit einem weißen T-Shirt, einem weißen Rock sowie rot-weißen Sneakers, passte ihr Outfit perfekt zum frühlingshaften Wetter. Doch nicht nur ihr Look erregte Aufmerksamkeit: Seit einigen Tagen kursieren Gerüchte, Jennifer habe gemeinsam mit ihrem Ehemann Cooke Maroney ihr zweites Kind auf der Welt willkommen geheißen. Bislang äußerten sich die beiden jedoch nicht dazu.

Bereits im Oktober 2024 berichtete Vogue, dass Jennifer zum zweiten Mal schwanger ist. Kurz darauf wurde auch über den möglichen Geburtstermin spekuliert. Die 34-Jährige, die im Februar 2022 ihren Sohn Cy zur Welt brachte, hatte sich nach der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft zunehmend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Während sie seit einigen Wochen keine Babykugel mehr präsentiert, verzichtet sie auf öffentliche Statements zu ihrem Familienglück. Enthüllungen über ihr Privatleben sind von ihr ohnehin nur selten zu erwarten: Weder bei Cy noch bei ihrer aktuellen Schwangerschaft teilte sie Details oder Fotos.

Bereits vor Monaten enthüllte ein Insider gegenüber People, dass die US-Amerikanerin überglücklich über ihre erneute Schwangerschaft ist. Die Quelle verriet damals, dass Jennifer es liebe, Mutter zu sein, und der Zeitpunkt für das zweite Kind genau richtig sei: "Es fühlt sich für sie wie der perfekte Zeitpunkt an." Die Schauspielerin genießt auch in vollen Zügen ihr gemeinsames Leben mit Cooke, das sich wohl ruhig und harmonisch gestaltet: "Sie sind ein tolles Paar. Er ist sehr entspannt und das überträgt sich auf sie."

Splash News / ActionPress Jennifer Lawrence, April 2023

Action Press Cooke Maroney und Jennifer Lawrence, Januar 2025

