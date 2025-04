Kaum wiederzuerkennen: So sah Fabio Knez mit 14 Jahren aus

Fabio Knez hat auf Instagram alte Fotos aus seinem Leben geteilt, die bei seinen Fans für Überraschung sorgen. Die Aufnahmen zeigen den Realitystar in einem ganz anderen Licht: Auf einem Bild ist Fabio ganz ohne Bart und mit kurzen Haaren zu sehen. Auch die Brille fehlt, die mittlerweile Teil seines Stils ist. "Mit 14 Jahren als Kfz-Lehrling begonnen", schreibt er dazu. Der damals jugendlich wirkende Fabio grinst darauf breit in die Kamera. Ein weiteres Foto kommentierte er augenzwinkernd mit: "Hautbild war nicht so gut."

Die nostalgische Bilderserie kommt kurz nach einer großen Veränderung in Fabios aktuellem Leben: Im November 2024 hatte er sich in einem spontanen Schritt von seiner ikonischen langen Haarmähne getrennt. Der Schnitt sorgte für viel Gesprächsstoff bei seinen Fans und seinen Reality-Kollegen. Einige freuten sich über den mutigen Schritt, während andere Details wie einen vermeintlich schiefen Schnitt kommentierten. "Das steht dir gut, aber bin ich die Einzige, die sieht, dass es total schief geschnitten ist?", schrieb eine Followerin in der Kommentarspalte.

Der Haarschnitt ist dabei nicht die einzige Veränderung in Fabios Privatleben: Seit Anfang März sind er und seine Partnerin Darya Strelnikova (32) verlobt. Auf Instagram verriet er bereits einige Details zu seiner Hochzeitsplanung. "Dieses Jahr wird es eine Feier im kleinen Kreis geben, die große Hochzeit folgt dann wahrscheinlich nächstes Jahr", erklärte der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat und betonte, wie zeitaufwändig die Vorbereitungen seien: "Es gibt echt so viel zum Planen und Vorbereiten, weil wir ja auch beruflich ziemlich eingespannt sind mit Projekten und Terminen."

Instagram / fabioknez Throwback-Foto von Fabio Knez

Instagram / darya Fabio Knez und Darya Strelnikova im Oktober 2024

