Fabio Knez frisch verlobt: Wann heiratet er seine Darya?

Fabio Knez, der einem breiten Publikum durch seine Teilnahme am Dschungelcamp bekannt wurde, und seine Freundin Darya Strelnikova (32) hatten erst kürzlich mit ihrer Verlobung für Freude bei den Fans gesorgt. In einer Fragerunde auf Instagram beglückte Fabio seine Follower nun mit ersten Details zur Hochzeitsplanung. "Dieses Jahr wird es eine Feier im kleinen Kreis geben, die große Hochzeit folgt dann wahrscheinlich nächstes Jahr", verriet der 32-Jährige.

Gegenüber seinen Instagram-Followern sprach Fabio auch offen über den Aufwand, der rund um den großen Tag des Paares entstehe. Er betonte, wie zeitaufwendig die Vorbereitungen zur Hochzeit seien und erklärte: "... es gibt echt so viel zum Planen und Vorbereiten, weil wir ja auch beruflich ziemlich eingespannt sind mit Projekten und Terminen." Dennoch wolle sich das Paar die Zeit nehmen, alles so zu gestalten, wie sie es sich erträumen.

Die Love-Story von Fabio und Darya begann im Jahr 2023 während der Dreharbeiten zu Are You the One – Reality Stars in Love. Obwohl Darya zunächst mit einem anderen Kandidaten an der Show teilnahm, fand sie schon kurz nach der Show mit Fabio ihr Perfect Match. Darya, die bereits bei Germany's Next Topmodel teilnahm, und Fabio werden seither von ihren Fans als neues Reality-TV-Traumpaar gefeiert.

Instagram / darya Darya Strelnikova, Model

Instagram / fabioknez Fabio Knez im Urlaub

