Fabio Knez und Darya verlobt: Diese Realitystars gratulieren

Fabio Knez und Darya Strelnikova (32) könnten aktuell nicht glücklicher sein: Die ehemaligen Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidaten gaben erst vor wenigen Stunden bekannt, dass sie sich verlobt haben. Die zuckersüßen Neuigkeiten stoßen bei ihren TV-Kollegen auf viel Zuspruch. Unter dem Instagram-Post tummeln sich bereits zahlreiche begeisterte Kommentare. "Oh mein Gott, wie schön. Herzlichen Glückwunsch, ihr Süßen", freut sich beispielsweise Yeliz Koc (31), während Paulina Ljubas (28) kommentiert: "Herzlichen Glückwunsch, was für ein schöner Ring!"

Auch Mike Heiter (32) lässt es sich nicht nehmen, seinen AYTO-V.I.P-Kollegen zu ihrem Liebesglück zu gratulieren. "Geil, herzlichen Glückwunsch euch beiden Turteltäubchen", schwärmt er. Max Bornmann zeigt sich ebenfalls hocherfreut über die tollen Nachrichten: "Herzlichen Glückwunsch! Viel Glück und viel Segen für euch!" Ex-Make Love, Fake Love-Kandidat Sidar Sahin schließt sich den Gratulanten an: "Herzlichen Glückwunsch und alles Glück der Welt."

Darya und Fabio lernten sich 2023 in der Promi-Ausgabe der Datingshow Are You The One? kennen. Zwar waren sie laut den Experten kein Perfect Match – der Funke sprang bei den TV-Bekanntheiten aber dennoch über. Einige Monate nach der Ausstrahlung machten sie ihre Beziehung öffentlich. Kürzlich wagten sie dann den nächsten Schritt: Auf Instagram teilten sie einige Schnappschüsse, die sie verliebt am Strand zeigen. Dabei war der dicke Klunker an Daryas Ringfinger nicht zu übersehen. "Eine Liebesgeschichte jetzt mit einem Ring besiegelt", schrieb die Germany's Next Topmodel-Bekanntheit dazu und bestätigte damit die Verlobung mit ihrem Liebsten.

Instagram / fabioknez Fabio Knez und Darya Strelnikova, Realitystars

Instagram / darya Fabio Knez und Darya Strelnikova im Januar 2025

