"Mein Herz": Alessia Herrens Tochter wird schon zwei

Alessia Herren (23) hat einen rührenden Grund zum Feiern: Ihre Tochter Anisa-Amalia ist zwei Jahre alt geworden. Via Instagram teilt die Reality-TV-Bekanntheit emotionale Worte und erinnert sich an den besonderen Moment ihrer Geburt. "Genau heute vor zwei Jahren saßen wir im Kreißsaal, voller Aufregung, voller Liebe, voller Sehnsucht nach dir. Und dann um 13:05 Uhr kamst du zur Welt", schreibt sie zu niedlichen Fotos ihres kleinen Sonnenscheins. Doch der Tag hat eine bittere Note für Alessia: Genau zwei Jahre zuvor, am 16. April 2021, habe sie die letzte Umarmung von ihrem Vater Willi Herren (✝45) vor seinem Tod bekommen.

In ihrem emotionalen Posting blickt Alessia auf die tiefen Gefühle zurück, die ihre Tochter in ihrem Leben ausgelöst hat. Sie habe den leeren Platz in ihrem Herzen gefüllt und ihr einen neuen Sinn gegeben. "Herzlichen Glückwunsch zu deinem wunderschönen zweiten Geburtstag. Mein Herz", schreibt sie voller Stolz. Obwohl Alessia keine Details zur Feier selbst verrät, macht sie deutlich, wie sehr sie die Momente mit ihrer Tochter schätzt.

Alessias Mutterrolle scheint für sie eine wahre Herzensaufgabe zu sein. Bereits in der Vergangenheit hatte Alessia offen von ihrem Glück als Mutter gesprochen. Ihre Tochter, die sie mit ihrem Mann Can hat, war ein absolutes Wunschkind, wie sie in der Sendung "Volles Haus" verriet. Heute feiert das Paar mit ihrer kleinen Anisa-Amalia nicht nur das Leben, sondern auch die Erinnerung an einen geliebten Menschen.

Instagram / alessiamillane Alessia Herrens Tochter Anisa-Amalia bei Willi Herrens Grab

Instagram / alessiamillane Alessia Herren und ihr Ehemann Can, ehemalige "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten

