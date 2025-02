Alessia Herren hat während Dschungelcamp sechs Kilo verloren

Alessia Herren (23) hat das Überleben im australischen Busch erfolgreich gemeistert. Die Reality-TV-Bekanntheit hat das Dschungelcamp am Finaltag als Drittplatzierte verlassen – das heißt, sie lebte vom Anfang bis zum Ende der Show ganze 17 Tage auf engstem Raum unter widrigen Bedingungen wie unter anderem mangelhafte Mahlzeiten. An den meisten Tagen mussten sich die Dschungelcamper wegen versemmelter Prüfungen ausschließlich von trockenem Reis und weißen Bohnen ernähren – und das hatte es in sich. Wie Alessia in ihrer Instagram-Story verrät, hat sie während ihres Dschungelcamp-Aufenthalts ganze sechs Kilo verloren.

Dafür, dass die diesjährigen Kandidaten nur selten richtige Mahlzeiten bekamen, war Alessia auch selbst verantwortlich. So konnte sie zwar in einigen Prüfungen einen Großteil ihrer Ängste überwinden, für Sterne hat es aber doch nicht gereicht. Auch die Finalprüfung konnte die Tochter von Willi Herren (✝45) leider nicht erfolgreich meistern. Nachdem sie es in einer Kammer voller Schlangen ausgehalten hatte, machte ihr die bevorstehende Kammer voller Huntsman-Spinnen und die ablaufende Zeit einen Strich durch die Rechnung – somit mussten die drei Finalisten, sie, Pierre Sanoussi-Bliss und Lilly Becker (48), bei ihrem letzten Mahl im Dschungel verzichten.

Alessia ist nicht die einzige, bei der die Kilos während des Dschungelcamps purzelten. Auch bei Pierre hat das Leben im Dschungel deutliche Spuren hinterlassen. "Ich habe genau neuneinhalb Kilo abgenommen", berichtete der Schauspieler bei einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war. Nichtsdestotrotz zeigte er sich nach dem Finale als Zweitplatzierter überaus munter und zufrieden. "Mir geht es total super, weil ich nicht gedacht hätte, dass ich so weit komme, dass mich so viele Menschen mögen und für mich anrufen", schwärmte der "Alles wird gut"-Darsteller.

Instagram / yelizkoc Alessia Herren und Yeliz Koc nach dem Dschungelcamp 2025

RTL Alessia Herren, Pierre Sanoussi-Bliss und Lilly Becker im Dschungelcamp 2025

