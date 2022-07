Oscar-Klatsche von Will: Chris Rock bricht sein Schweigen

Chris Rock (57) verarbeitet das Geschehene mit Humor. Es war wohl der aufsehenerregendste Moment bei der diesjährigen Oscar-Verleihung. Während seiner Rede auf der Bühne hatte der Komiker einen Witz über den Haarausfall von Will Smiths (53) Frau Jada (50) gemacht, der ordentlich nach hinten losging. Wutentbrannt war der Schauspieler damals auf den Witzbold zugestürmt und hatte ihm eine ordentliche Ohrfeige verpasst. Jetzt sprach Chris humorvoll über den Vorfall bei den Oscars.

Wie Entertainment Tonight unter Berufung auf einen Insider nun berichtete, hat sich der 57-Jährige am vergangenen Samstag scherzhaft zu Wills Ohrfeige geäußert. Während seines Auftritts im Madison Square Garden sprach Chris auch über Cancel Culture und scherzte: "Jeder, der sagt, dass Worte wehtun, wurde noch nie ins Gesicht geschlagen". Laut Us Weekly soll er diesen Witz bei einem weiteren Auftritt am darauffolgenden Tag wiederholt haben. Außerdem habe er den "Gemini Man"-Darsteller als "Suge Smith" bezeichnet – eine Anspielung auf den aktuell inhaftierten Hip-Hop-Produzent Suge Knight (57).

Im Laufe des Abends soll Chris zudem erneut auf die Oscar-Ohrfeige Bezug genommen haben. In einem Sketch über sehr sensible Menschen, die sich selbst immer als Opfer darstellen, soll der zweifache Vater gemeint haben: "Ich bin kein Opfer". Er habe die ganze Situation nämlich hinter sich gelassen und würde einfach weitermachen.

Will Smith (r.) und Chris Rock bei den Oscars 2022

Chris Rock im Juni 2017

Chris Rock, Comedian

