Fettnäpfchen: Marc Eggers verschätzt sich bei Renatas Alter

Seine charmante Seite hat Marc Eggers (38) an diesem Tag wohl zu Hause gelassen: Es ist Halbzeit bei Let's Dance – RTL nutzt die Gelegenheit, um herauszufinden, wie gut sich die Tanzpaare inzwischen kennen. Die Frage, wie alt seine Tanzpartnerin sei, bringt Marc Eggers dabei aber in eine ungemütliche Situation: Er schätzt Renata Lusin auf 38, sie ist aber erst 37. "Du! Du hast mir ein Jahr zu viel draufgemacht", geht sie ihn voller Empörung an.

Der YouTuber versucht sich zu verteidigen: "Ich dachte, wir wären gleich alt." Da hat er sich aber geirrt. Die Russin ist nämlich Jahrgang 1987 – Marc hingegen 1986. Hoffentlich hat Renata (37) Marc den Fehltritt inzwischen verziehen, weitere Zeit, um das auszudiskutieren, bleibt ihnen nämlich nicht mehr. Für die Profitänzerin und den Schlagersänger ist die Zeit in der diesjährigen "Let's Dance"-Staffel vorbei. In der Show am vergangenen Freitag erhielten sie die wenigsten Zuschaueranrufe und dürfen deshalb nicht mehr weiter um den Sieg tanzen.

Zumindest die Promiflash-Leser sollte dieses Ergebnis wohl sehr überrascht haben. In einer Umfrage vor der Show [Stand: 04. April 2025, 17:15 Uhr] stimmten von 1.110 Teilnehmern 398 (38,9 Prozent) für einen Exit von Schauspielerin Simone Thomalla (59). Marc und Renata hätten sie offensichtlich gerne noch weiter tanzen gesehen. Mit ihrem Slow Fox zu Paul Ankas "The Way You Make Me Feel" konnten die beiden während der Liveshow aber nicht überzeugen. Von der Jury gab es immerhin 22 Punkte für ihren Auftritt.

Instagram / marceggers Marc Eggers, Schlagersänger

Getty Images Marc Eggers und Renata Lusin bei "Let's Dance", März 2025

