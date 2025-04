Private Fotos mit Freund geleakt: Tara Tabitha stinksauer

Tara Tabitha (32) meldet sich mit einer deutlichen Ansage bei ihren Fans. Die Ex On The Beach-Bekanntheit ist stinksauer, nachdem private Fotos von ihr und ihrem neuen Freund – die sie ausschließlich in ihrer Engen-Freunde-Story auf Instagram geteilt hatte – an die Presse weitergegeben und veröffentlicht wurden. "In den letzten Tagen, seitdem ich mehr über meine Beziehung teile, wurde meine Privatsphäre immer weniger respektiert. Ihr habt mehr von mir bekommen und das war nicht genug", macht sie ihrem Ärger Luft.

Die Österreicherin sei enttäuscht, dass ihre Privatsphäre nicht akzeptiert wurde. Sie stellt klar, dass diese Aktion gegen die Bildrechte verstoßen habe – da Tara sie nämlich nicht öffentlich geteilt habe, liegen diese ausschließlich bei ihr. "Auch als Person des öffentlichen Lebens hat man immer noch das Recht auf Privatsphäre", betont sie und fügt hinzu: "Ich finde es sehr schade, aber ich werde in naher Zukunft leider vorerst nichts mehr teilen und auch nichts mehr erzählen."

Ende vergangenen Jahres sprach die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin erstmals über den neuen Mann an ihrer Seite. Im Interview mit RTL verriet sie: "Ich befinde mich in einer sehr frischen Kennenlernphase. Aber es sieht gut aus. Wir haben uns schon öfter getroffen und bisher ist es schön." Im Reality-TV suchte die 31-Jährige zuvor vergebens nach der wahren Liebe. Weder ihre Teilnahme bei "Ex On The Beach" noch bei Are You The One – Reality Stars in Love war von Erfolg gekrönt. Nun hat der TV-Star ganz ohne Kameras scheinbar sein Glück gefunden.

Instagram / taratabitha Tara Tabitha im Juni 2024

Instagram / taratabitha Tara Tabitha in Dubai, März 2024

