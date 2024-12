Kennenlernphase: Tara Tabitha ist wieder frisch verliebt

Im Reality-TV waren Tara Tabithas (31) Flirtversuche nicht immer von Erfolg gekrönt. Doch ganz ohne Kameras scheint die einstige Dschungelcamp-Kandidatin ihr Glück nun gefunden zu haben. Im Interview mit RTL verrät die Österreicherin: "Ich befinde mich in einer sehr frischen Kennenlernphase. Aber es sieht gut aus. Wir haben uns schon öfter getroffen und bisher ist es schön." Die Beauty freut sich schon auf einen gemeinsamen Silvesterabend mit ihrem Mystery Man: "Ich weiß noch nicht, wo ich Silvester feiere, aber ich werde wohl ziemlich sicher in Begleitung feiern. Denn einen Neujahrskuss braucht man doch schon, oder?"

Schon vor einigen Wochen erklärte der Rotschopf gegenüber dem Sender, genaue Vorstellungen von seinem Traummann zu haben. "Mein neuer Partner muss sehr erwachsen und reif sein, bodenständig, eine hohe moralische Wertvorstellung haben", machte Tara deutlich. Auf das Optische lege sie eigentlich nicht so viel Wert, nur eine Sache sei ihr wichtig: "Er muss einfach ein bisschen mehr Mann als Bubi sein."

Das kommende Jahr wird für Tara nicht nur aufgrund ihrer neuen Flamme aufregend. Zu Gast bei Denise Mertens (34) Halloweenparty plauderte die 31-Jährige im Promiflash-Interview aus: "Ich arbeite gerade auch an meiner eigenen Show für Joyn. Die kommt wahrscheinlich nächsten Herbst, wenn alles glattgeht." Um welches Format es sich dabei handelt, gab die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin allerdings nicht preis.

Instagram / taratabitha Tara Tabitha, Realitystar

RTL / Frank Beer Tara Tabitha, Realitystar

