Samira Yavuz stellt neuen Podcast "Main Character Mode" vor

Samira Yavuz (31) läutet nun ganz offiziell ihren neuen Podcast ein! "Ich bin zurück und zwar ab sofort mit meinem neuen Podcast 'Main Character Mode'", verkündet die Reality-TV-Bekanntheit stolz auf Instagram. Mittlerweile gilt sie in der Welt der Podcasts quasi schon als alter Hase, doch das alte Format, das sie über viele Jahre hinweg mit ihrem jetzt Ex-Partner Serkan Yavuz (32) führte, lässt sie jetzt endgültig hinter sich, um noch mal ganz von vorne zu beginnen. "Es hat sich so viel verändert in den letzten Monaten: Ich bin alleinerziehende Mama, wieder Single, habe nun meine eigene Wohnung und bin gleichzeitig eine junge Frau, die sich neu entdecken und erfinden will", erklärt die Brünette. Ab sofort erscheint jeden Dienstag exklusiv bei der Streaming-Plattform Podimo eine neue Folge ihres Formats.

Das alte Projekt führte Samira nach dem Liebes-Aus allein weiter, bis sie sich nun bereit fühlte, es abzuschließen. Ein sentimentaler Moment für die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Gewinnerin, wie sie in der letzten Folge zum Ausdruck brachte. "Ich finde es krass, dass jetzt genau mit dieser Folge diese Ära so abgeschlossen wird und ich dieses Buch jetzt wirklich schließe", erklärte sie. Sie zeigte sich zudem dankbar dafür, dass ihre Fans sie auf dieser Reise begleiteten und steckte trotz des Abschieds voller Vorfreude auf ihr neues, nun offiziell beginnendes Projekt.

Samira Yavuz wurde durch ihre Teilnahme an der Dating-Show Bachelor in Paradise einem breiteren Publikum bekannt und entwickelte sich seither zu einer festen Größe der Reality-TV-Szene. Ihre Trennung von Serkan zu Anfang dieses Jahres sorgte für zahlreiche Schlagzeilen, da die Zweifachmama offen darüber sprach, wie das Ende ihrer Beziehung durch Fremdgehen geprägt wurde. "Eine Sache, die schon fast normal ist in unserer heutigen Welt, ist, dass man betrogen wird. Das ist mir auch passiert", verriet sie in einer Folge von "Badass statt Sad Ass – Trennungstalk mit Samira".

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz im März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz und Serkan Yavuz im September 2023

Anzeige Anzeige