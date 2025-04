Unerwartet: Das ist Arnold Schwarzeneggers liebster Film

Arnold Schwarzenegger (77) hat nun seinen Lieblingsfilm verraten – und überraschenderweise ist es nicht einer seiner legendären Action-Kracher wie Terminator oder "Predator". In der The Late Late Show with James Corden erklärte der Schauspieler, dass "Kindergarten Cop" sein persönlicher Favorit sei. Jahrelang habe er versucht, im Comedy-Genre Fuß zu fassen, doch die Studios hätten ihn wegen des Erfolgs seiner Actionfilme immer wieder in diese Schiene gedrängt. Mit Kindergarten Cop, der jetzt auch auf Netflix verfügbar ist, ging schließlich sein Wunsch in Erfüllung – und seine Begeisterung für den Film hält bis heute an.

In dem Film aus dem Jahr 1990 spielt der österreichische Superstar den Detective John Kimble, der undercover in einem Kindergarten ermittelt. Dabei wird das typische "Arnie"-Image als knallharter Actionheld humorvoll aufgebrochen – denn John hat es hier nicht mit Gangstern, sondern mit einer wilden Truppe lebhafter Vorschulkinder zu tun, die ihm ordentlich einheizen. "Kindergarten Cop" war der zweite Film, bei dem Arnold mit Regisseur Ivan Reitman (✝75) zusammenarbeitete, nachdem sie bereits mit der Kult-Komödie "Twins – Zwillinge" großen Erfolg hatten. Arnold selbst bezeichnete diese Zeit als eines der Highlights seiner Karriere.

Sowohl privat als auch beruflich hat Arnold immer wieder bewiesen, dass er ein echtes Multitalent ist. Ob als Bodybuilder, Hollywood-Star oder Politiker – er hat viele Karrieren in einer Lebenszeit gemeistert. Auch seine Liebe zur Familie ist ein wiederkehrendes Thema in Interviews. Mit fünf Kindern aus verschiedenen Lebensphasen scheint der Vaterrolle nicht nur in "Kindergarten Cop" eine bedeutende Rolle zuzukommen. Humorvoll zeigt Arnold schließlich, dass er nicht nur ein unzerstörbarer Filmheld, sondern auch für überraschende und emotionale Momente zu haben ist. Fans können sich nun auf Netflix seine weichere Seite in der Kult-Komödie erneut anschauen.

Anzeige Anzeige

MEGA Arnold Schwarzenegger am Set von "The Man With The Bag" im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Arnold Schwarzenegger und Patrick Schwarzenegger, Februar 2025

Anzeige Anzeige