Darum laden Mike & Leyla Promi-BB-Stars nicht zur Heirat ein

Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28) haben bei ihrer Teilnahme an Promi Big Brother ihre Liebe auf das nächste Level gehoben: Noch während der Show kam es zur Verlobung. Doch für ihre geplante Traumhochzeit gibt es strenge Auswahlkriterien, wenn es um die Gästeliste geht. So dürfen von den einstigen Mitstreitern aus dem TV-Projekt einzig Alida Kurras (47) und Sinan Movez (20) an dem besonderen Tag dabei sein. "Natürlich haben wir uns im Container gut mit manchen verstanden, aber manche Frauen haben während der Show und danach sehr schlecht über mich gesprochen", erklärt Leyla auf Instagram ihre Entscheidung, warum die anderen Co-Stars nicht eingeladen sind.

"Die Frauen haben sehr, sehr schlecht über mich gesprochen, während wir im Container waren und auch noch danach auf Social Media", teilt die Reality-TV-Bekanntheit in ihrer Story mit. Sie betont, dass sie niemanden einladen wollte, der sich ihr gegenüber so verhalten habe. Auch die männlichen TV-Kollegen werden keine Einladung erhalten, da sie diese nicht ohne ihre Partnerinnen einladen wollen: "Das macht man ja auch nicht", schildert Leyla und fügt hinzu: "Wären die Frauen nicht so biestig, dann wäre es wahrscheinlich dazu gekommen."

Für ihre Fans war Mike und Leylas Verlobung bei "Promi Big Brother" ein echtes Highlight. Doch das Paar wollte diesen bedeutungsvollen Moment auch abseits der Kameras noch einmal erleben. Am Valentinstag dieses Jahres stellte der 32-Jährige seiner Liebsten in Dubai erneut die Frage aller Fragen. Umgeben von roten Rosen hielt er auf einer malerischen Dachterrasse um Leylas Hand an – und sie sagte natürlich noch ein zweites Mal: Ja.

Joyn Die "Promi Big Brother"-Finalisten 2024

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Leyla Lahouar, Realitystars

