Ex-Pornostar soll bei "Kampf der Realitystars" dabei sein

Noch ist der Cast der sechsten Staffel Kampf der Realitystars nicht offiziell bekanntgegeben worden: Bild will aber dennoch wissen, dass Annina Semmelhaack dieses Jahr an dem Realityformat teilnehmen wird! Die 48-Jährige machte sich unter anderem als frühere Pornodarstellerin und als ehemalige FDP-Politikerin einen Namen. Doch auch Trash-TV-Erfahrung hat die Blondine in der Vergangenheit gesammelt. So nahm sie beispielsweise 2009 an der neunten Staffel von Big Brother teil. Nun möchte Annina dem Magazin zufolge die thailändische "Kampf der Realitystars"-Sala aufmischen und in Wettkämpfen und Strategiespielen gegen die anderen Promis kämpfen, um am Ende die 50.000 Euro zu gewinnen.

Die gebürtige Bremerhavenerin blickt auf einen facettenreichen Werdegang zurück, der sie durch verschiedene Branchen geführt hat. Nach ihrem Abitur und einem Studium der Wirtschaftswissenschaften stieg Annina zunächst in die Immobilienbranche ein und machte später durch eine Reihe von Brustoperationen, ganz nach ihrem Vorbild Pamela Anderson (57), auf sich aufmerksam. Für kurze Zeit war sie in der deutschen Pornobranche aktiv, bevor sie erneut den Karriereweg wechselte. Nach ihrer Ehe mit dem Immobilienunternehmer Theodor Semmelhaack widmete sie sich der Verwaltung von unzähligen Wohneinheiten sowie ihrer eigenen Firma. 2021 trat sie der FDP bei und sorgte durch ihre Beziehung zum damaligen Bundestagsabgeordneten Hagen Reinhold für Schlagzeilen. Wegen familiärer Verpflichtungen, insbesondere ihrer kranken Mutter, gab sie die politische Laufbahn später jedoch auf.

Neben Annina will Bild auch bereits von der Teilnahme weiterer Kandidaten wissen: So behauptete das Blatt vor wenigen Wochen, dass dieses Jahr Jona Steinig, Martin Semmelrogge (69) Linda Nobat, Can Kaplan und Daymian Weiß bei "Kampf der Realitystars" dabei sein sollen. Auch diese Realitystars sind noch nicht offiziell bestätigt worden. Eine Teilnehmerin ist aber schon sicher: Hati Suarez ist in Staffel sechs dabei! "Ich bin so froh, hier dieses Jahr dabei zu sein", erklärte die Germany Shore-Bekanntheit freudestrahlend in einem Video auf Instagram.

Instagram / annina.semmelhaack Annina Semmelhaack im August 2022

Instagram / hmami_222 Hati Suarez, TV-Bekanntheit

