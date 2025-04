So kam es zu Thomas Müllers Ausstieg beim FC Bayern

Das Kapitel Thomas Müller (35) und FC Bayern München schließt sich nach 25 Jahren. Wie der Weltmeister von 2014 kürzlich offiziell bekanntgab, wird sein im Juni auslaufender Vertrag nicht verlängert. In einem emotionalen Statement auf Instagram erklärte Thomas, dass dies nicht seinen persönlichen Wünschen entsprach, er die Entscheidung des Vereins jedoch respektiere. Für die Klub-WM im Sommer wird es allerdings einen Kurzzeitvertrag geben, bevor der Abschied endgültig ist. Der Verein kündigte zudem ein Abschiedsspiel an, um den Bayern-Rekordspieler gebührend zu verabschieden.

Der genaue Verlauf der Verhandlungen wirft ein Schlaglicht auf die internen Prozesse des Vereins. Anfang des Jahres hatte Sportvorstand Max Eberl (51) noch kommuniziert, dass eine Vertragsverlängerung mit Thomas möglich sei. Doch in den Monaten danach änderte sich offenbar die Kaderplanung, was zu Verunsicherung führte. Erst ein finales Gespräch zwischen Thomas und Vorstandschef Jan-Christian Dreesen am vergangenen Donnerstag brachte eine einvernehmliche Lösung. Neben der Klub-WM gibt es Überlegungen, dass der Spieler seine Karriere in der MLS fortführen könnte – mehrere US-Klubs haben Interesse signalisiert.

Mit seinem Abschied vom FC Bayern endet eine Ära, in der Thomas nicht nur sportlich, sondern auch menschlich prägend für den Verein war. Für seinen Humor, seine Bodenständigkeit und die Fähigkeit, das Team auf und neben dem Platz zu motivieren, wurde er von Fans und Mitspielern geliebt. Bereits als Teenager durchlief das bayerische Urgestein sämtliche Nachwuchsmannschaften des Vereins und wurde später eine zentrale Figur in der Geschichte des Clubs, mit zahllosen Meistertiteln und einem WM-Gewinn im Gepäck. Ob Thomas in den USA oder in einer anderen Funktion zu Bayern zurückkehrt, bleibt abzuwarten. Der Verein betonte jedoch, dass ihm alle Türen offenstehen.

Instagram / esmuellert Thomas Müller postet einen Abschiedsbrief an seine Fans

Instagram / esmuellert Thomas Müller teilt Bilder von seiner Zeit beim FC Bayern München

