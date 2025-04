David Beckhams Ex-Leibwächter (†40) wurde tot aufgefunden

Es gibt eine tragische Nachricht aus der Promiwelt. Craig Ainsworth, ein ehemaliger Leibwächter von David (49) und Victoria Beckham (50), wurde tot in Spanien aufgefunden. Die Todesursache soll laut Berichten von Mirror Suizid sein. Der ehemalige Elitesoldat der Royal Marines, der von 2013 bis 2015 die Sicherheit des berühmten Ehepaares gewährleistete, hatte zuvor eine Abschiedsnachricht hinterlassen. Seine Mutter bestätigte später in den sozialen Medien, dass ihr Sohn verstorben sei. Sie erklärte, dass ihn seine posttraumatische Belastungsstörung, an der der 40-Jährige seit seiner Zeit im Afghanistan-Einsatz litt, stark gezeichnet habe.

Nach vielen Jahren in hochriskanten Berufen, darunter als Bodyguard für Prominente wie die Beckhams, Johnny Depp (61) und Jennifer Lawrence (34), hatte Craig später die Initiative "Virtuous Savage" gegründet, um Menschen beim Umgang mit psychischen Problemen zu unterstützen. Mit persönlichen Coachings griff er vielen Menschen in schwierigen Situationen unter die Arme.

Während seiner Zeit mit den Beckhams äußerte sich Craig positiv über die berühmte Familie. "David und Victoria sind beide hochprofessionell und haben großen Wert auf ihre Sicherheit gelegt", berichtete er einst im Gespräch mit der britischen Zeitung. Über das Paar sagte er außerdem: "David war charmant. Victoria hat sich oft zurückgezogen, sie war mit den Kindern zusammen oder hat gearbeitet. [...] Wenn sie so berühmt sind und ihre Familie so gut zusammenhalten, müssen sie etwas richtig machen."

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images David Beckham im April 2025