Gloria Glumac genervt: Darum trägt sie noch Nikolas Namen

Gloria Glumac (32), bekannt aus Reality-TV-Formaten wie Das Sommerhaus der Stars, hat nun auf Instagram ihrem Ärger über ständige Nachfragen zu ihrem Nachnamen Luft gemacht. Ein User wollte wissen, warum sie noch immer "Glumac" heißt, obwohl ihre Ehe mit Nikola Glumac (29), ebenfalls Realitystar, längst passé ist. Gloria reagierte gereizt und erklärte, dass sie ihren Namen offiziell erst nach der Scheidung ändern könne. "Das ist aktuell mein scheiß Nachname. Ich heiße so! Und solange die Scheidung nicht komplett durch ist, werde ich auch nach wie vor so heißen", stellte sie in ihrer Story unmissverständlich klar.

Weiter machte Gloria darauf aufmerksam, dass es aufgrund ihres verifizierten Accounts auf Instagram auch nicht möglich sei, einfach den Namen in ihrem Profil zu ändern. "Wenn man verifiziert ist wie ich, muss man bei Instagram seinen Ausweis einreichen. Und da ich da auch noch Glumac heiße, kann ich das nicht ändern", fügte sie hinzu. Die Scheidung des einstigen Paares, das durch die RTL-Show Temptation Island bekannt wurde, scheint weiterhin in vollem Gange zu sein. Trotz ihrer klaren Worte scheinen die ständigen Nachfragen zu diesem Thema für Gloria eine echte Belastung zu sein.

In der Vergangenheit hatte Gloria bereits mehrfach betont, dass sie Abstand von den schwierigen Themen rund um ihre Ehe sucht. Erst vor wenigen Wochen zeigte sie sich genervt, als einige Fans bei einer Veranstaltung Fragen zu ihrer Scheidung stellten. Für Gloria steht wohl fest: Sie möchte sich aktuell auf Positives konzentrieren, auch wenn die Herausforderungen der Vergangenheit sie noch immer einholen. Dabei sind ihr Partner, ihre Freundinnen und ihre geliebten Tiere wohl ihr größter Rückhalt. Ihre Fans, die sie für ihre offene Art lieben, scheinen aber oft zu unterschätzen, wie persönlich solche Fragen für sie sind.

Anzeige Anzeige

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac und ihr Pferd Maja, Januar 2025

Anzeige Anzeige