Laura Maria Rypa klärt auf: Hatte sie eine Brustoperation?

Laura Maria Rypa (29) teilte vor wenigen Tagen freizügige Fotos aus ihrem Dubai-Urlaub. Dabei fiel ihren Followern offenbar ihr üppiges Dekolleté ins Auge, weshalb ein Fan von der Influencerin wissen wollte, ob sie bei ihrer Oberweite nachgeholfen hat. In einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story antwortete die Verlobte von Pietro Lombardi (32): "Danke für das Kompliment, aber nein, meine Brüste sind nicht gemacht." Dass sie dennoch so wohlgeformt sind, habe einen anderen Grund: "Wie ihr ja wisst, stille ich Amelio aktuell noch voll, und da ist es ganz normal, dass die Brust etwas praller aussieht. Stillen ist quasi das natürlichste Push-up, das es gibt!"

Auch wenn sich Laura über die positiven Nebenwirkungen des Stillens freut, ist sie sich sicher, dass diese nicht für immer anhalten. "Aber ich sag's euch ganz ehrlich: Sobald ich abgestillt habe, wird die Schwerkraft sicher wieder ihren Job machen", betont die 29-Jährige ironisch. "Spaß beiseite. Macht euch da nicht verrückt. Ich weiß selbst nicht, wie meine Brüste nach dem Stillen aussehen werden, aber Fakt ist, sie sind naturbelassen."

Laura zeigt sich gern von ihrer natürlichen Seite. Zwar hatte die Content-Creatorin in der Vergangenheit schon einmal Berührung mit einem Beauty-Eingriff, doch der verlief laut eigener Aussage nicht erfolgreich. "Ich habe mir vor vielen Jahren mal meine Lippe aufspritzen lassen", erzählte die zweifache Mutter vor einiger Zeit auf ihrem Instagram-Profil und erklärte, dass sie "allergisch darauf reagiert" habe. Seitdem habe sie solchen Eingriffen abgeschworen: "[Ich] möchte natürlich altern und habe davor auch keine Angst."

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Oktober 2024

