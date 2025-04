"Princess Charming"-Vanessa präsentiert sich im Bikini

Vanessa Borck (28), besser bekannt als Nessiontour, hat nun auf Instagram eine Bilderreihe geteilt, die sie selbstbewusst im Bikini zeigt. Die Influencerin, die im Juli 2022 Mutter wurde, beschreibt ihren Weg zu mehr Selbstakzeptanz in einem bewegenden Statement. "Ich hab' echt lange gebraucht, um mich in meinem Körper so wohlzufühlen, wie ich's gerade tue", offenbart sie ihren Followern. Gleichzeitig kritisiert sie die ständigen Kommentare über ihren Körper und macht deutlich, dass diese Art der Bewertung nicht willkommen ist. Mit ihren offenen Worten möchte sie ein Zeichen setzen: "Du darfst dich zeigen, ohne dich rechtfertigen zu müssen."

In ihrem Post spricht Vanessa auch darüber, wie oft Mütter mit gesellschaftlichen Erwartungen konfrontiert werden. Sie stellt klar, dass sie sich nicht verstecken wird, nur weil sie Mama ist. "Ich darf mich so zeigen, wie ich mich liebe", schreibt sie entschlossen. Vanessa betont außerdem, dass Körper sich verändern dürfen und dass das genauso schön ist. Sie ruft ihre Follower dazu auf, sich selbst unabhängig von Meinungen anderer zu lieben und sich nicht permanent an unrealistischen Idealen zu messen. Offenbar trifft die neue Princess Charming mit ihren Worten einen Nerv, denn viele User kommentierten zustimmend und teilten eigene Erfahrungen.

Die Influencerin ist bekannt für ihre nahbare Art und beeindruckt ihre Fans nicht nur mit solchen ehrlichen Aussagen, sondern auch durch die liebevolle Beziehung zu ihrer kleinen Tochter Olivia. In den sozialen Medien gibt Vanessa regelmäßig Einblicke in ihren Alltag, wie beispielsweise die gemeinsamen Erlebnisse im Wasserpark während der Dreharbeiten zu "Princess Charming". Olivia stammt aus der Ehe mit Nessis Ex-Partnerin Ina (29), mit der sie 2021 einen großen Schritt in ihrer Lebensplanung wagte. Trotz privater Herausforderungen, wie dem Schlaganfall ihrer Ex-Frau, schafft es Vanessa, positiv zu bleiben und anderen Mut zu machen, sich selbst immer wieder neu zu akzeptieren und wertzuschätzen.

Instagram / nessiontour "Princess Charming"-Bekanntheit Vanessa Borck im Urlaub, März 2025

Instagram / nessiontour Vanessa Borck mit ihrer Tochter Olivia

