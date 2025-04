König Charles und Königin Camilla besuchen das Kolosseum

König Charles (76) und Königin Camilla (77) haben während ihres Staatsbesuchs in Italien das berühmte Kolosseum in Rom besichtigt. Als der königliche Konvoi auf das Gelände des Archäologischen Parks einfuhr, jubelten zahlreiche Schulkinder und andere Zuschauer den Royals begeistert zu. "Er kommt, das ist der König!", riefen laut Mirror die euphorischen Schüler, die vor Ort mit britischen Fähnchen winkten. Nach ihrer Ankunft begrüßten die beiden Mitglieder der Königsfamilie ihre Gastgeber, darunter Kulturminister Alessandro Giuli und den Direktor des Archäologischen Parks, bevor sie sich zehn Minuten Zeit nahmen, um Hände zu schütteln und mit den begeisterten Menschen zu plaudern.

Im Kolosseum wurde das Königspaar von dem italienischen Fernsehmoderator und Historiker Alberto Angela begleitet, der ihnen Einblicke in die Geschichte der antiken Stätte gab. Charles und Camilla lauschten interessiert, als Angela die Auswirkungen eines Erdbebens im 9. Jahrhundert beschrieb, das einen Großteil der römischen Bauwerke zerstörte. Besonders beeindruckt zeigten sich die Royals vom Ausblick über das Forum Romanum. Königin Camilla schwärmte später: "Die Aussichten sind wunderschön, wunderschön." Auf der Besichtigungstour informierten sich Charles und Camilla auch über laufende Restaurierungsarbeiten, speziell in den unterirdischen Gängen des Kolosseums.

Der Besuch fiel auf einen besonderen Zeitpunkt, denn der Tag markierte den Vorabend des 20. Hochzeitstags des Paares. Die Monarchen entdeckten daher nicht nur die beeindruckenden historischen Stätten, sondern fanden auch Zeit für romantische Momente in der Villa Wolkonsky. Die Residenz des britischen Botschafters in Italien diente als Hintergrund für ein neues offizielles Porträt, das das Paar auf Instagram teilte. "Wir freuen uns sehr, unser zwanzigstes Ehejubiläum an einem so besonderen Ort zu feiern – und mit so wunderbaren Menschen!", schrieben die beiden in einer emotionalen Botschaft an ihre Anhänger.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles und Königin Camilla vor dem Kolosseum, April 2025

Anzeige Anzeige

Getty / Chris Jackson König Charles und Königin Camilla im April 2025

Anzeige Anzeige