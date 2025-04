Samira Yavuz dankt Freunden in Zeiten der Serkan-Trennung

Die vergangenen Monate waren für Samira Yavuz (31) nicht einfach. Durch das Liebes-Aus mit Ehemann Serkan (32) passierten im Leben der Reality-TV-Bekanntheit viele Veränderungen. Sie stand jedoch nie allein da – denn auf ihren engsten Umkreis war immer Verlass. "Seit langem bin ich so unfassbar stolz auf meine beste Freundin Tuğçe, die ich habe, weil sie mir immer sagt, was sie wirklich denkt. Sie versucht, mir nie nach dem Mund zu reden, und sie versucht nie, meine Emotionen irgendwie aufzunehmen, sie dann zu verstärken und mir das Gefühl zu geben: 'Okay, Baby, wir reiten deine Welle'", macht der Beauty & The Nerd-Star in seinem neuen "Main Character Mode"-Podcast deutlich.

Das macht eine gute Freundschaft für sie aus: Dass die 31-Jährige zwar sein kann, wer sie ist, und nicht für ihre Entscheidungen verurteilt wird, aber eben auch, dass sie sich darauf verlassen kann, immer die Wahrheit gesagt zu bekommen. "Wenn ich laut bin und mein ganzer Kopf im Chaos ist und die Emotionen mich packen, positiv wie negativ, dann ist sie die Ruhe, die das irgendwie mit einem Abstand versucht zu sehen. Und ich weiß, dass sie mit mir mitleidet und dass ihr viele Dinge nahegehen, sehr nahegehen, und trotzdem bin ich da so stolz drauf, dass sie auch irgendwie meine Vernunft ist", erklärt Samira weiter. So schafft es die einstige Bachelor-Lady, alles zu überstehen – auch ihre Trennung von Serkan.

Die zweifache Mama gab ihr Ehe-Aus Anfang Februar bekannt. Das Bachelor in Paradise-Paar ging vier Jahre gemeinsam durchs Leben und bekam zwei Töchter. Nun ist ihre Beziehung aber vorbei – weshalb sich Samira auch dazu entschied, ihr altes Podcast-Format, das sie über die Jahre hinweg mit dem Ex-Bachelorette-Teilnehmer führte, endgültig hinter sich zu lassen und einen Neuanfang zu wagen. "Ich bin zurück, und zwar ab sofort mit meinem neuen Podcast 'Main Character Mode'", verkündete sie stolz auf Instagram und ergänzte: "Es hat sich so viel verändert in den letzten Monaten: Ich bin alleinerziehende Mama, wieder Single, habe nun meine eigene Wohnung und bin gleichzeitig eine junge Frau, die sich neu entdecken und erfinden will."

