Die Fans sind schockiert über Tinush Nasris Temptation-Flirt

Beim Temptation Island V.I.P.-Einzellagerfeuer kullern bei Sarah-Jane Wollny (26) die Tränen. Die Die Wollnys-Bekanntheit muss ihrem Freund Tinush Nasri dabei zusehen, wie dieser mit der Verführerin Lisa ein romantisches Date genießt und von ihr schwärmt. Doch nicht nur Sarah-Jane ist schockiert vom flirty Verhalten ihres Freundes – auch die Zuschauer melden sich entsetzt zu Wort. "Sie hat recht, ich würde meine Sachen packen und nach Hause fahren," kommentiert ein Fan unter einem Promiflash-Beitrag in den sozialen Medien. Ein anderer stimmt zu: "Wenn mein Freund so mit anderen flirten würde, wäre direkt Schluss." Ein weiterer Leser stellt fest: "Das ist keine Beziehung, das ist krank."

Doch was ist genau vorgefallen? Tinush scheint der Verführerin Lisa immer mehr zu verfallen. Bei einem Date genießen die beiden etwas Zweisamkeit abseits der Villa – sie sprechen über ihre vielen Gemeinsamkeiten und schauen sich dabei tief in die Augen. "Man kann dann nicht so klar denken, wenn sie einen mit ihren hellblauen Augen anschaut," gesteht Tinush danach mit einem breiten Lächeln auf den Lippen und fügt hinzu: "Ich glaube, ich hatte noch nie so ein krasses Date!" Als Sarah-Jane sich diese Szenen beim Lagerfeuer mit Moderatorin Lola Weippert (28) anschaut, brechen bei ihr alle Dämme. Auf die Nachfrage, wie sehr sie ihrem flirtenden Partner aktuell noch vertraut, findet sie harte Worte: "Kein Stück."

Sarah-Jane treffen die Bilder von Tinush augenscheinlich sehr. Schon vor dem Start des TV-Treuetests äußerte sie in einem Clip bei Instagram ihre größte Angst. "Natürlich wäre ich enttäuscht und super verletzt, wenn er jetzt nur mit einer Verführerin da die ganze Zeit rumhängen würde und ich bemerken würde, dass die beiden eine Connection zusammen aufgebaut haben," schilderte sie damals. Mit Tinush und Lisas Flirt scheint sich Sarah-Janes Befürchtung aktuell zu bewahrheiten.

RTL / Kimberly Schäfer Sarah-Jane Wollny und Tinush, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, Internetbekanntheit und Reality-TV-Star

