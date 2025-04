Scheidung durch: Gloria Glumac will Instagram-Namen ändern

Gloria Glumac (32) hat allen Grund zu feiern: Die Scheidung von ihrem Ex-Partner Nikola Glumac (29), der inzwischen regelmäßig mit seiner neuen großen Liebe für Schlagzeilen sorgt, ist so gut wie durch. In einem Interview mit Promiflash verrät die Reality-TV-Bekanntheit jetzt, dass der entscheidende Gerichtstermin positiv verlaufen sei und sie nur noch auf die postalische Zustellung des offiziellen Beschlusses warte. Mit diesem Dokument könne sie dann endlich wieder ihren Geburtsnamen beantragen und so die Rückkehr zu ihren Wurzeln antreten. Den bürokratischen Prozess beschrieb Gloria als "sehr nervig und aufwendig", betonte aber, sich auf einen anstehenden Schritt besonders zu freuen: "Sobald das gemacht ist, kann ich auch endlich meinen Namen auf Instagram ändern."

Laut Gloria sei eine Namensänderung bei einem verifizierten Instagram-Account ein eher komplexeres Verfahren: Um dort einen neuen Benutzernamen einzutragen, müsse sie ihren Personalausweis vorlegen, so die 32-Jährige. Im Gespräch zeigt sie sich erleichtert, dass mit diesem Schritt auch für ihre Fans bald mehr Klarheit herrschen wird. Immer wieder sei sie von ihren Followern mit der Frage bombardiert worden, weshalb sie immer noch Nikolas Nachnamen trage, und reagierte zunehmend gereizt auf das Thema. So wird vor allem der digitale Abschied vom Nachnamen ihres Ex-Mannes für die gebürtige Schwäbin ein wichtiger Schritt, um dieses schwierige Kapitel endlich abzuschließen.

Bekannt wurde Gloria, die ihren Geburtsnamen bisher nicht öffentlich gemacht hat, durch ihre Teilnahme an Reality-TV-Formaten wie Temptation Island. Dort trat sie vor einigen Jahren noch gemeinsam mit Nikola als Paar auf und sorgte mit ihrer direkten Art gern für Wirbel. In der Vergangenheit berichtete sie mehrfach, dass die Ehe für sie über lange Zeit eine emotionale Belastungsprobe gewesen sei, und betonte, sich künftig auf die schönen Dinge im Leben fokussieren zu wollen. So scheint Gloria nun bestens gerüstet für einen schwungvollen Neustart unter ihrem neuen, alten Namen.

RTL Gloria und Nikola Glumac bei "Prominent getrennt"

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac im Mai 2024

