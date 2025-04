"Sterbenskrank": Marc-Robin Wenz leidet unter Männergrippe

Marc-Robin Wenz kämpft aktuell mit grippeähnlichen Symptomen. Doch für den Realitystar fühlen sich diese nicht wie eine gängige Erkältung an – ganz im Gegenteil! "Leck mich am Arsch. So krank war ich schon lange nicht mehr – ist das heavy, ey. Ich glaube, ich überlebe das nicht", klagt er in seiner Instagram-Story. Mit müdem Blick schaut er in die Kamera, während er seinen Kopf immer wieder mit seiner Hand stützt. Dazu schreibt er bewusst dramatisch: "Männergrippe kickt. Bin sterbenskrank. Ich schaffe das nicht."

Die Männergrippe habe sich von jetzt auf gleich entwickelt, ohne große Ankündigung. "Ich war gestern topfit. Ich hätte nicht fitter sein können. [...] Ich penne ein auf der Couch. Ich wache auf nach zwei Stunden und ich bin einfach krank. Ich hatte so eine Horrornacht. Wie kann man innerhalb von zwei Stunden so sterbenskrank werden?" Marc-Robins Leben wird sich die kommenden Tage wohl vor allem im Bett oder auf dem Sofa abspielen, um die Misere überstehen zu können.

Marc-Robin erlangte vor allem durch seinen Auftritt in der Show Temptation Island Aufmerksamkeit. Dort betrog er seine damalige Freundin Michelle Kaminsky vor laufenden Kameras. Mit seiner extrovertierten Art, humorvollen Sprüchen und einem Hang zur Selbstinszenierung kämpfte er sich allerdings wieder zurück in die Herzen der Zuschauer. Auch abseits des Bildschirms gewährt er seinen Fans in den sozialen Medien Einblicke in sein Leben. Zuletzt präsentierte er seiner Community stolz das Partnertattoo, das er sich mit seiner Ex-Partnerin Michelle stechen ließ. "Das soll eine Bedeutung haben, deswegen machen wir ein vierblättriges Kleeblatt. Das soll dem anderen immer Glück bringen", verriet der einstige Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmer.

Instagram / marc.robiin Marc-Robin Wenz, TV-Bekanntheit

Instagram / marc.robiin Das Partnertattoo von Michelle Kaminsky und Marc-Robin Wenz

