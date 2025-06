König Charles begeistert Soldaten mit seinen Schießkünsten

König Charles III. (76) hat bei seinem Besuch in Wiltshire die Soldaten der Royal Artillery beeindruckt. Der Monarch, der den Titel des Captain General innehat, wurde bei seiner Ankunft in Larkhill mit einer 21-Kanonen-Salve begrüßt. Während des Besuchs wurde er eingeladen, an einer L118-Leichtkanone Platz zu nehmen und einen Schuss abzufeuern. Sein anfänglicher Versuch wurde zwar kritisiert, doch beim zweiten Durchgang überzeugte Charles mit einer "fehlerfreien" Technik, wie der Sergeant anmerkte. Gegenüber Mirror gab dieser später an: "Ich wollte ihn fragen, ob er am Montag anfangen kann."

Außerdem widmete sich Charles den persönlichen Geschichten der Soldaten und erhielt geschichtliche Einblicke in das Regiment. Dabei entdeckte er unter anderem eine historische Uniform seines Urgroßvaters George V., die ihn besonders erfreute. Auch moderne militärische Ausrüstung wie Drohnen zeigte man ihm, wobei der König die Gelegenheit nutzte, das Gewicht eines der Geräte selbst zu testen. Nach der geglückten Schussübung wurde Charles ein gravierter 105-mm-Kanonenlauf als Andenken überreicht.

Charles ist bekannt für seine Traditionstreue. Mit dem Besuch der Royal Artillery in Wiltshire zeigte er einmal mehr, wie sehr ihm die Pflege der militärischen Bräuche am Herzen liegt. Zuletzt musste der Monarch um eine ihm lieb gewonnene Tradition bangen: Auf seinem Anwesen in Sandringham stand die traditionelle Weihnachtsjagd zur Debatte, weil interne Schwierigkeiten bei der Zucht einen Rückgang der Fasanenpopulation ausgelöst hatten.

Getty Images König Charles bei der Royal Artillery, Juni 2025

Getty Images König Charles bei der Royal Artillery, Juni 2025

