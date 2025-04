Dieter Bohlen genießt Malediven-Urlaub mit seiner Carina

"Pop-Titan" Dieter Bohlen (71) verbringt derzeit traumhafte Tage mit seiner großen Liebe Carina Walz auf den Malediven. Das Paar reiste für seinen luxuriösen Urlaub mit einem Privatjet zum Inselparadies. Auf Instagram teilt der DSDS-Juror Einblicke in das gemeinsame Abenteuer und zeigt sich dabei bestens gelaunt. Unter einem Video, das ihn und Carina strahlend am weißen Sandstrand zeigt, schrieb er kurz und knapp: "Just smile" (zu dt. "lächle einfach"). Die Malediven mit ihrem kristallklaren Wasser und der paradiesischen Kulisse scheinen das Paar sichtlich zu begeistern.

Wie das Magazin Bunte berichtet, genießt das verliebte Duo die Abwechslung auch kulinarisch in vollen Zügen. So habe an einem Abend ein Besuch in einem Sushi-Restaurant auf dem Programm gestanden, am nächsten Tag hätten die beiden ein gehobenes vegetarisches Lokal entdeckt. Doch der Urlaub besteht nicht nur aus Schlemmen und Relaxen. Dieter, der seine Müdigkeit meistens unter einer Sonnenbrille versteckt, nutzt die Zeit auch, um aktiv zu sein. In einem weiteren Video zeigt er stolz sein neues türkisfarbenes Fahrrad, das ihm auf der Insel zur Verfügung gestellt wurde. "Ich bin so glücklich heute", verriet er seinen Followern, während er lächelnd an Palmen entlangradelt.

Dieter und Carina, die seit fast 20 Jahren ein Paar sind und zwei gemeinsame Kinder haben, genießen immer wieder gerne exklusive Momente abseits des Rampenlichts. Der Musiker ist dafür bekannt, dass er seine Liebe zur Familie und zu luxuriösen Erlebnissen gerne teilt. Bereits in der Vergangenheit hat er immer wieder betont, wie wichtig ihm diese Auszeiten vom Showbusiness seien. Die Malediven scheinen für das Paar der perfekte Rückzugsort zu sein, um neue Energie zu tanken und romantische Momente miteinander zu verbringen.

Getty Images Dieter Bohlen, 2024 in Köln

Getty Images Carina Walz und Dieter Bohlen im September 2007

