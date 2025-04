"Hab' solche Angst": Tom Kaulitz muss sich operieren lassen

Tom Kaulitz (35) hat in der jüngsten Folge des gemeinsamen Podcasts mit Bruder Bill Kaulitz (35), "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood", eine überraschende Ankündigung gemacht: Dem Tokio-Hotel-Gitarristen steht eine große Zahn-Operation bevor, die ihn in New York hält, während seine Frau Heidi Klum (51) zu Hause in Los Angeles auf ihn wartet. "Ich hab' nächste Woche eine große Operation vor mir", erzählt Tom und fügt hinzu: "Ich möchte gar nicht im Detail sagen, was es genau ist, aber es ist eine schwere Zahn-OP." Offenbar sollen ihm dabei Knochen implantiert werden, wie er im weiteren Verlauf des Gesprächs preisgibt. Doch trotz des leichten Tons ist die Anspannung beim Musiker spürbar.

In der Podcast-Folge zeigt sich sein Zwillingsbruder Bill mitfühlend, kann sich aber eine scherzhafte Bemerkung nicht verkneifen: "Ich kann dir gar nicht sagen, wie leid mir das tut, du Armer! Soll ich dich danach im Rollstuhl abholen?" Tom reagierte mit einem Lacher, stellte aber klar: "Nee, mir ist das unangenehm, ich mach' das alleine." Besonders die Entscheidung, ob er den Eingriff unter Vollnarkose durchführen lassen soll, beschäftigt den gebürtigen Leipziger. "Ich hab' da solche Angst vor, ich kann's dir gar nicht sagen", gesteht Tom offen.

Die beiden Brüder, die für ihre enge Bindung bekannt sind, teilen regelmäßig private Einblicke aus ihrem Leben im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood". Auch in ihrer Netflix-Dokuserie "Kaulitz & Kaulitz", die ab Juni in die zweite Staffel geht, wird es um persönliche Höhen und Tiefen der Twins gehen. Während Tom beruflich wie privat viel zu jonglieren hat und seit 2019 glücklich mit Heidi Klum verheiratet ist, verarbeitet Bill aktuell seine Trennung von Marc Eggers (38) in seiner Musik. Die Brüder bewältigen nicht nur berufliche Herausforderungen gemeinsam, sondern stehen sich auch in schweren Zeiten wie diesen immer zur Seite.

Getty Images Tom und Bill Kaulitz, Musiker

Getty Images Bill Kaulitz und Tom Kaulitz, Tokio-Hotel-Stars

