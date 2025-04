Trotz neuer Romanze: Nico Legat flirtete Jenny Graßl an

Wie ernst meint es Nico Legat (27) mit Nina Kristin (42)? Obwohl der Reality-TV-Star Ende März öffentlich machte, dass er sich aktuell in der Kennenlernphase mit der Unter uns-Bekanntheit befinde, scheint der Sohn von Thorsten Legat (56) auch anderweitig aktiv gewesen zu sein. Wie Jenny Graßl (24), einst Teilnehmerin bei "Love Island", jetzt gegenüber Promiflash enthüllte, habe Nico ihr noch kurz vor der Bekanntgabe seiner neuen Liebe auf Instagram geschrieben. Am 17. März habe er mit einem Kuss-Emoji auf eine Story von ihr reagiert, bereits im Dezember auf eine andere mit dem Kommentar "Lecker" geantwortet. Auf die Promiflash-Nachfrage zu den Vorwürfen äußerte sich Nico bisher nicht.

Im Gespräch mit Promiflash mutmaßt Jenny, dass Nico nicht nur ihr schreibe. "Er schreibt mir ja auch immer wieder, obwohl ich ihm nicht mal mehr antworte", erklärte die Blondine. Auch an der Echtheit der Romanze von Nico und Nina zweifelt die Deggendorferin: "Ich denke, dass Nico Aufmerksamkeit will und das um jeden Preis. Da es jetzt schon lange um ihn herum ruhig war, will er wieder auffallen. Ich finde das so traurig …"

Mit der Meinung ist Jenny nicht alleine: Auch Sarah Liebich, die Ex-Freundin des 27-Jährigen, zweifelte im Promiflash-Interview an der Echtheit der Liebelei: "Ich glaube, die Beziehung hält maximal für ein paar Artikel und eine TV-Show." Dennoch betonte die Influencerin, Nico nichts Schlechtes wünschen zu wollen: "Sollte ich mich täuschen, wünsche ich den beiden alles Gute und würde mich für Nico sogar freuen."

Anzeige Anzeige

Instagram / nico.legat Nico Legat und Nina Kristin auf Mallorca, April 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress Sarah Liebich im September 2023 in Hürth

Anzeige Anzeige