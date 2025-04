Desaster: Ginger Costello färbt ihr Haar versehentlich blau

Die Nerven von Ginger Costello liegen blank. Der Reality-TV-Star, der sich gerade in Venezuela befindet, wollte seine blonden Haare aufgefrischt haben und ließ eine Friseurin und eine Freundin herumwerkeln. Die Arbeit der zwei Frauen endete aber in einem Desaster: Weil ihr das falsche Produkt auf ihren Haarschopf gemacht wurde, strahlt dieser in Blau. "Leute, schaut das aus wie blond? Ich wollte einfach platinblondes Haar", schreit die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin schon fast hysterisch und gleichzeitig lachend in ihrer Instagram-Story und fügt hinzu: "Die zwei Hohlnüsse haben mir das angetan! Das hat man davon, wenn man die Sprache nicht spricht. Habt ihr einen Knall?"

Wie sie weiter erzählt, schien der Friseurbesuch zunächst gut abzulaufen. Gingers Haare seien wie gewöhnlich blondiert worden, doch als es darum ging, den Gelbstich mithilfe eines Silbershampoos oder einer Abmattierung loszuwerden, habe das Unglück seinen Lauf genommen. "Am Anfang hat das echt total gut ausgeschaut, was sie gemacht hat, aber dann zum Schluss dachte ich mir: 'Was ist das für eine komische Abmattierung?' Es wurde immer blauer und blauer", schildert das ehemalige Webcam-Girl. Sie scheint das Ergebnis aber trotzdem mit Humor zu nehmen. "Man sagt ja immer, nach einer Trennung braucht eine Frau eine Veränderung. [...] Wahnsinn. Okay, das ist meine Typveränderung nach meiner Trennung, ungewollt, in Venezuela passiert", erklärt die Ex von Bert Wollersheim (74).

Gingers neue Haarfarbe steht also für einen Neuanfang. Wie die 38-Jährige und der einstige Rotlichtkönig vor wenigen Wochen bekannt gaben, gehört ihre Beziehung nach sechseinhalb gemeinsamen Jahren der Vergangenheit an. "Sechs Jahre Ehe – eine lange und bedeutende Zeit, voller gemeinsamer Erlebnisse, Höhen und Tiefen. Nun gehen wir getrennte Wege, doch nicht im Groll, sondern mit Respekt und Dankbarkeit", verkündete die Forsthaus Rampensau-Bekanntheit gegenüber RTL. Bert zeigte sich ebenfalls positiv gestimmt – und stellte klar, dass ihre Liebe aufgrund des großen Altersunterschieds nie für die Ewigkeit bestimmt war: "Wir wussten von Anfang an, dass wir nicht zusammen alt werden."

Instagram / gingercostellowollersheim Ginger Costello im April 2025

ActionPress / Gulotta,Francesco Bert Wollersheim und Ginger Costello im September 2019

