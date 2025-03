"Geilste Trennung": Ginger und Bert Wollersheim sind Freunde

Vor wenigen Tagen machte die Nachricht die Runde, dass sich Ginger und Bert Wollersheim (74) getrennt haben. Doch Trübsal blasen gibt es bei den Realitystars nicht – ganz im Gegenteil! Die beiden zeigen sich auf TikTok Arm in Arm und voller guter Laune. Sogar einen kleinen Schmatzer drückt Ginger ihrem Ex auf. "Wir sehen uns trotzdem weiterhin, weil die Wollersheimer bleiben die Wollersheimer. Das ist mein Ex-Mann", freut sich die Forsthaus Rampensau-Teilnehmerin und fügt hinzu: "Die geilste Trennung ever ever ever, Leute, nehmt euch mal ein Beispiel dran."

Zwar war die Liebe von Bert und Ginger nicht für die Ewigkeit bestimmt, dennoch gehen die beiden aus der Beziehung als Sieger hervor. Denn was ihnen bleibt, ist eine tiefe Verbundenheit. "Wir bleiben die besten Freunde – nur ohne Sex", freut sich die Reality-TV-Bekanntheit, während sie Bert einen Kuss auf die Wange gibt. Auch der Ex von Sophia Vegas (37) scheint von seiner Verflossenen mehr als angetan zu sein. Er schwärmt im Video: "Ich muss sagen, sie war im richtigen Moment da, wo ich sie brauchte. Das war eine geile, wilde Zeit."

Das Ende ihrer Ehe bestätigten die beiden am Freitag gegenüber RTL. "Sechs Jahre Ehe – eine lange und bedeutende Zeit voller gemeinsamer Erlebnisse, Höhen und Tiefen. Nun gehen wir getrennte Wege, doch nicht im Groll, sondern mit Respekt und Dankbarkeit", schilderte Ginger. Die beiden Reality-TV-Bekanntheiten gaben sich 2018 in Dänemark das Jawort. Der 74-Jährige ergänzte: "Wir wussten von Anfang an, dass wir nicht zusammen alt werden."

ActionPress Bert Wollersheim und seine Partnerin Ginger

Instagram / gingercostellowollersheim Ginger Costello-Wollersheim, November 2024

