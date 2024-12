Bella Thorne schmust mit ihrem Verlobten Mark Emms bei Event

Die Schauspielerin Bella Thorne (27) feierte diese Woche in Beverly Hills den Launch ihrer eigenen Schmuckkollektion "Bella By Thorne". An ihrer Seite: ihr Partner Mark Emms, mit dem sie seit Mai 2023 verlobt ist. Auf den Bildern, die der Daily Mail vorliegen, strahlte Bella in einem glamourösen, bodenlangen Kleid, das mit einem verführerischen Beinschlitz und einem tiefen Ausschnitt für Aufsehen sorgte – ein perfektes Outfit für diesen besonderen Anlass.

Ihr Verlobter Mark erschien in einem eleganten schwarzen Outfit und sorgte dafür, dass sein Look perfekt mit dem seiner zukünftigen Braut harmonierte. Gemeinsam zeigten sie sich glücklich und verliebt. Mark hatte Bella im vergangenen Jahr mit einem außergewöhnlichen Heiratsantrag überrascht. Dabei ließ er seiner Liebsten eine besondere Wahl: Fünf verschiedene Verlobungsringe standen zur Auswahl, die sie jeweils zwei Wochen lang tragen durfte, um sich für ihren Favoriten zu entscheiden. "Er wollte, dass alles perfekt ist", erklärte Bella in einem Interview mit "The Messenger". Das Schmuckstück, das schließlich ihre Wahl wurde, ist ein atemberaubender Diamantring im Smaragdschliff – ein Meisterwerk von mehr als zehn Karat.

Neben der Freude über ihre Karriere und Liebesbeziehung sorgte Bella zuletzt auch abseits des roten Teppichs für Schlagzeilen. In einem offenen Statement kritisierte sie den Hollywood-Trend rund um das Diabetesmedikament Ozempic, das zunehmend als Abnehmhilfe genutzt wird. Die Schauspielerin offenbarte, dass der Druck durch solche "unrealistischen Schönheitsstandards" sie belastet habe, sie jedoch nun mit regelmäßigem Schwimmen und Bewegung ein positives Körpergefühl zurückgewonnen habe.

Getty Images Mark Emms und Bella Thorne im Juli 2024

Instagram / bellathorne Bella Thorne und Mark Emms im Mai 2023

