"Erniedrigt": Samira Yavuz fühlt sich wie in einem Albtraum

Samira Yavuz (31), bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten, hat sich erneut mit bedrückenden Worten an ihre Instagram-Community gewandt und tief in ihre Gefühlswelt blicken lassen. Die zweifache Mutter beschreibt ihre aktuelle Lage als ein nicht enden wollendes Karussell aus Enttäuschungen und Schmerz. "Ich bin müde. Nicht körperlich - seelisch", schreibt sie in ihrer Story. Besonders hart treffe sie der Verrat von Menschen, die ihr einst sehr nahegestanden hätten. Ohne Namen zu nennen, beklagt Samira, von diesen Personen "erniedrigt und bloßgestellt" worden zu sein und ergänzt, dass solche Erfahrungen sie immer wieder zurückwerfen würden.

Die Reality-Darstellerin geht in ihren Ausführungen ins Detail darüber, wie schmerzhaft es sei, Lügen und Verrat aus dem engsten Umfeld erleben zu müssen. Dabei nimmt sie kein Blatt vor den Mund: "Posten irgendein tiefgründiges Geschmiere unter ihre Bilder, aber was man anderen antut, ist nicht der Rede wert." Sie spricht zudem davon, dass sie bereits "zu viel gefühlt" habe und es ihr weniger an Stärke fehle, sondern vielmehr die anhaltende Enttäuschung Kraft kosten würde. Mit kämpferischen Worten schließt sie ihre Botschaft ab: "Die Sonne wird so heftig scheinen für mich, und ihr werdet von der Bildfläche im wahrsten Sinne des Wortes verschwinden."

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Samira in den sozialen Medien offen und verletzlich zeigt. Erst vor wenigen Wochen hatte sie öffentlich die Trennung von ihrem Ehemann Serkan Yavuz (32) verkündet und kurz darauf beschrieben, wie schwer der Weg als alleinerziehende Mutter für sie sei. Bereits in einer früheren Instagram-Story ließ sie durchblicken, dass sie sich hintergangen fühle und in einer schwierigen emotionalen Lage befinde. Auch der Umzug aus dem gemeinsamen Haus sei in diese Zeit gefallen, wie sie damals erklärte. Mit ihren offenen Worten findet Samira viel Zuspruch von ihrer treuen Community, die sich regelmäßig besorgt zeigt und ihr Kraft wünscht.

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz und Serkan Yavuz im September 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz und ihre Tochter Valea

Anzeige Anzeige